La couronne dentaire d’Elvis Presley est mise aux enchères, remplie d’or

Il y a un couronnement de Elvis Presley l’histoire arrive sur le marché … son travail dentaire rempli d’or est mis aux enchères.

La couronne d’Elvis – une de sa bouche – est mise aux enchères via Kruse GWS Auctions dans le cadre de la prochaine vente aux enchères d’Artifacts of Hollywood & Music.

La couronne dentaire a changé de mains au fil des ans … la maison de vente aux enchères dit la fiancée d’Elvis, Linda Thompson, l’a offert à l’origine à Velours Jimmy avant qu’il ne finisse dans une collection privée après avoir été acheté en 1996 au musée Elvis Presley … et maintenant il est temps pour un nouveau propriétaire.

Les enchères commencent le 4 décembre à 10 h 00 (heure du Pacifique) … et la maison de vente aux enchères place l’enchère d’ouverture sur la dent d’Elvis à 2 500 $.

Le reste des objets sur le bloc sont plutôt sympas aussi… et il y a plus de souvenirs d’Elvis, y compris une lettre manuscrite à son cousin de 1958 lorsqu’il était en poste en Allemagne et une guitare Elvis signée par Robert Plante.