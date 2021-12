La couronne du royaume le plus difficile

L’UFC sait très bien contrôler les temps. Pour son dernier PPV de l’année, l’UFC 269 (ce samedi), il a organisé l’un des combats que les fans souhaitent le plus. Il y aura un événement la semaine prochaine, mais la fin de la fête pour les grands spectacles ne pourrait être meilleure. Lightweight est l’une des divisions les plus en vogue au sein de l’entreprise, et son championnat sera en jeu. Charles Oliveira, qui vient de remporter sa couronne de mai, affronte Dustin Poirier, l’homme qui a battu McGregor deux fois de suite.

L’égalité de ce procès est maximale. Les deux arrivent dans les meilleurs moments de leur carrière. Le Brésilien de 32 ans arrive avec une séquence de neuf victoires consécutives. De ces triomphes, un seul a été marqué par des points. L’agressivité et le show est assuré. De plus, dans le combat dans lequel il a remporté le titre contre Chandler, il a clairement indiqué que son cœur ne manquait pas. Il a porté le procès au combat de la nuit et le champion a laissé de grandes sensations. La ceinture et cette façon de gagner le font arriver avec l’affiche préférée, mais pour très peu.

Poirier vient de gagner deux fois de suite à McGregor. Reste à savoir s’il est l’homme qui l’a retiré, mais ces deux victoires lui donnent un bon moral. Bien que le dernier procès ait été marqué par la blessure de l’Irlandais, la fin semblait la même que lors de leur précédent duel. Les statistiques laissent présager un duel de styles, bien qu’Oliveira ait déjà clairement indiqué qu’il savait se battre et faire des dégâts.. Le Brésilien a remporté 61% de ses victoires par soumission, tandis que le « Diamant » a récolté 54% de ses victoires par KO. Le duel pour la domination est servi, mais une guerre de grève n’est pas du tout exclue. Les différences sont minimes, toute lecture peut exploser… avec une guerre aussi serrée, l’incertitude est la seule lecture. Ce sont les matchs que personne ne veut manquer.