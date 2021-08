La Couronne se prépare légalement à affronter les mémoires de Harry

La première édition des mémoires de Harry sera publiée l’année prochaine et selon sa première déclaration, le livre ne contiendra pas de vrai drame , racontera simplement comment il a vécu son enfance aux yeux du public, la mort traumatisante de sa mère, ses expériences dans l’armée et sa nouvelle vie à Montecito, en Californie, avec sa famille.

Le prince comptera également les hauts et les bas de sa vie, ainsi que les erreurs qu’il a commises au fil des ans. “J’écris ceci non pas en tant que prince dans lequel je suis né, mais Comme l’homme que je suis devenu J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, ils ont plus en commun de ce que nous pensons. Je suis profondément reconnaissant d’avoir l’opportunité de partager ce que j’ai appris tout au long de ma vie jusqu’à présent et ravi que le les gens lisent un récit de première main de ma vie qui est exact et totalement véridique“.