La course 4X4 la plus extrême arrive aux Comes (Barcelone)

05/05/2021 à 14:24 CEST

Sport.es

Cette fin de semaine Les 8 et 9 mai arrivent aux Comes, Súria (Barcelone) la première édition des Comes 4×4 Extreme, une course où vous pourrez voir certains des véhicules 4×4 les plus extrêmes d’Europe.

La course des Comes est le premier des 4×4 Iberian King, un championnat organisé par GALIMPLANT SPORT et encadré par le Fédération royale espagnole de l’automobile. Ils le suivront dans l’ordre chronologique, le Soria extrême les 18, 19 et 20 juin, le Torrox extrême 4×4 les 17, 18 et 19 septembre et le championnat se terminera Roi du Portugal les 7, 8 et 9 octobre.

L’équipe des Comes a préparé un parcours d’environ 14 km, tous chronométrés, ce qui offrira une grande dose de spectacle et d’émotion à tous les participants. Les participants devront faire plusieurs tours de cet itinéraire qui aura des sections communes et des sections spécifiques pour chaque type de véhicule, mais il n’y aura qu’une seule catégorie sur la piste à la fois.

Le premier test chronométré aura lieu le Samedi 8 Mai à 9h30, avec le développement du prologue. Cette première course de courte distance servira à marquer l’ordre de départ de la première étape de la course, qui aura lieu le même samedi à 11 heures du matin et aura un durée approximative de 3 heures.

le Dimanche 9 A 10h00, débutera la deuxième étape de la course, où les pilotes et copilotes doivent donner le meilleur d’eux-mêmes et démontrer leurs compétences pour remporter la victoire.

A 14h00, la remise des prix est prévue pour les 5 meilleures équipes de chaque catégorie qui ont réussi à être les plus rapides du week-end.

Les Comes ouvriront les portes gratuitement à tous les participants qui veulent profiter de ce grand spectacle pendant le week-end et installeront la tente du restaurant et tous les services nécessaires pour une course de ces caractéristiques. Pour garder une trace du Covi-19, un formulaire a été activé via le site Web d’informations sur la course, où tous les participants peuvent s’inscrire.

La première édition de Les Comes 4×4 Extreme C’est un événement incontournable pour tous les passionnés de course automobile qui souhaitent profiter d’un spectacle unique.