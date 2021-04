La course à la “ décarbonisation du Bitcoin ” s’accélère avec l’initiative Decarbbitcoin Lab

Decarbbitcoin Labs, un groupe de réflexion axé sur l’environnement fondé par Community Electricity, adopte une approche pratique pour lutter contre le changement climatique en Californie – et utilise l’exploitation minière Bitcoin (BTC) comme premier prototype.

S’appuyant sur le programme de justice environnementale de Californie, dont la mission est de protéger les communautés qui subissent une part disproportionnée de la pollution environnementale, Decarbbitcoin Labs développe un prototype unique en son genre à Los Angeles visant non seulement à décarboner la communauté, mais également à prouver à quel point Bitcoin sera miné.

Austin Davis, cofondateur de Community Electricity, a déclaré à Cointelegraph que les communautés de justice environnementale de l’État recevaient plus d’un milliard de dollars de financement pour divers efforts de décarbonisation, y compris l’électrification propre des secteurs de l’immobilier et des transports. «Ces attributs représentent une électricité propre à moindre coût et produite localement, et bien sûr minimisent les dépenses d’investissement. [capital expenditure] sur la mise en œuvre des actifs », a-t-il déclaré.

Decarbbitcoin Labs regroupe tous ces attributs et les applique à une nouvelle stratégie centrée sur l’exploitation minière de Bitcoin. Davis a expliqué:

«DecarbBitcoin Labs met en œuvre le premier prototype du genre à Los Angeles qui exploitera 100% de Bitcoin vert à l’origine à un prix très compétitif pour les pools de minage. La preuve de valeur sera un bloc de 1 MW. »

Bien qu’il offre l’un des systèmes monétaires les plus transparents jamais créés, Bitcoin a été fortement critiqué pour ses émissions de carbone. On estime que l’exploitation minière de preuve de travail de Bitcoin produit 45,34 mégatonnes de dioxyde de carbone chaque année.

L’État de Californie a été l’un des premiers à codifier la justice environnementale. L’État accorde également de petites subventions pour la justice environnementale, qui financent les organisations communautaires à but non lucratif, jusqu’à un maximum de 50 000 $.

Decarbbitcoin Labs est membre du Climate Crypto Accord aux côtés d’entreprises axées sur la blockchain telles que CoinShares et ConsenSys. L’accord, dont le mandat est de réduire l’empreinte carbone de l’industrie en plein essor de la crypto-monnaie, s’inspire de l’Accord de Paris sur le climat de 2015, un traité international juridiquement contraignant sur le changement climatique adopté par 196 parties.

Parmi les diverses initiatives de l’accord, il y a la réalisation d’émissions de carbone nettes nulles d’ici 2030.