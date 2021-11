La course à la recharge rapide a de nouveaux concurrents : OPPO, realme et OnePlus préparent des mobiles capables de charger plus de 100W | La technologie

Dans la course à la recharge rapide, plusieurs fabricants de téléphones portables se battent pour être celui qui offre la vitesse la plus élevée lorsqu’il s’agit de faire passer les appareils mobiles de 0% à 100%.

La recharge rapide est l’une des plus grandes avancées de la téléphonie mobile. Fini le temps où les appareils mettaient des heures et des heures pour passer de 0 % à 100 %. Les progrès ont été tels que, désormais, la course a pour protagoniste la vitesse.

Oui, les fabricants de mobiles ne sont pas satisfaits des bornes qui se rechargent rapidement. Et, est-ce qu’ils veulent être les plus rapides et, ainsi, devancer la concurrence en termes de puissance et de vitesse de chargement.

À ce jour, les entreprises qui ont le plus parié sur des vitesses de charge exubérantes ont été OnePlus, realme et OPPO. Ces trois sociétés se sont toujours démarquées pour intégrer des puissances vertigineuses dans leurs terminaux.

Ce qui s’est passé, c’est que, depuis un certain temps maintenant, Xiaomi est entré dans l’arène et l’a fait en chevauchant une bête appelée charge 120W. Cette puissance de charge est venue de la main du Xiaomi 11T, un appareil haut de gamme.

Et, bien qu’il semble qu’il soit actuellement au sommet de la charge rapide, la vérité est que d’autres fabricants ont également souscrit à ces vitesses. C’est exactement ce qui s’est passé avec les trois sociétés mentionnées ci-dessus.

Ce qui a été commenté, c’est qu’ils prépareraient une technologie de charge capable d’égaler celle de Xiaomi et, même, de la dépasser si nécessaire. Cette technologie particulière serait la charge rapide SuperVOOC.

Il n’y a pas beaucoup de données à cet égard, mais ce qui est prévu, c’est qu’il arrivera en 2022. À l’heure actuelle, il se murmure qu’il le fera d’abord en Inde, puis qu’il serait présenté au reste du monde, bien que cela peut changer car il n’y a rien de confirmé.

La seule chose à faire est d’attendre que OnePlus, realme et OPPO confirment qu’ils préparent une technologie de charge capable d’atteindre et de dépasser 100W. Il faudra donc être très attentif pour connaître les plans des trois sociétés.