La course à la réouverture entre le virus et les vaccinations ⋆ .

Vendredi, le CDC indique que plus d’un tiers des adultes aux États-Unis ont reçu au moins une dose de vaccin COVID-19. C’est une réalisation formidable. Il ne suffit pas non plus d’avoir plus qu’un effet minime sur la capacité de la maladie à se propager à travers la population restante. Et comme l’ont montré les dernières semaines, même si les vaccinations se déroulent désormais à un rythme d’environ 2,5 millions par jour, le COVID-19 continue de se propager.

Encouragés par une forte baisse des cas fin janvier et début février, de nombreux États ont déclaré qu’ils «passaient à l’étape 3» ou même «rouvraient complètement». Et plusieurs gouverneurs ont cité l’idée de «tendances». Mais les tendances n’existent que sur les graphiques. Le virus ne suit pas un script. Il n’a pas «d’élan». À la fin du mois de février, le taux de nouveaux cas s’est stabilisé à un nombre qui était en fait au-dessus de ce qu’il était juste avant le pic hivernal massif. Alors que l’État après État a supprimé les mandats de masque, ouvert des restaurants pour les repas à l’intérieur et autorisé des rassemblements sociaux de plus en plus importants, les cas ne sont pas restés stables, ils ont recommencé à augmenter.

Bien que ce serait bien – ou du moins, plus satisfaisant – si cela se limitait à quelques gouverneurs républicains, mais si Greg Abbott du Texas et Doug Ducey de l’Arizona peuvent être parmi les délinquants les plus visibles, ils ne sont certainement pas seuls. Andrew Cuomo a rouvert un restaurant à l’intérieur à New York le 12 février et a poussé à accélérer la réouverture ailleurs dans l’État. Six semaines plus tard, New York fait quelque chose qu’il n’a pas fait depuis les premiers jours de la pandémie – en tête des graphiques dans les cas quotidiens. Le New Jersey voisin capture à nouveau la couronne indésirable pour le plus de nouveaux cas par habitant. Et le Michigan a connu une augmentation des cas qui est en fait plus forte que celle observée en novembre.

Bien que les tendances ne soient rien d’autre qu’illusoires, le nombre de cas actifs à un moment donné prépare certainement le terrain pour ce qui se passera ensuite. Ces cas actifs – en particulier les patients qui en sont à leur première semaine de COVID-19 – représentent la source d’infections supplémentaires. Donc, un grand nombre de nouveaux cas ne garantit pas une augmentation le lendemain, mais cela offre cette possibilité. Mais peu importe la façon dont ils sont lus, les chiffres provenant du Michigan ne sont pas bons.

Cas quotidiens au Michigan, enregistrés par WorldOMeters

Le Michigan, comme de nombreux États du nord, a largement évité le «pic d’été» en 2020 qui était centré au Texas, en Arizona et en Floride, mais sa croissance rapide au cours des deux dernières semaines en fait l’un des nombreux États qui accueillent le printemps 2021 avec un floraison fraîche de caisses. New York est plafonné à 8 000 cas par jour. Alors que le New Jersey connaît une augmentation, ce n’est pas (encore) aussi raide que celui du Michigan.

Les États rouges ne sont certainement pas à l’abri de cette poussée (espérons-le finale). La Floride enregistre toujours des cas à un rythme égal à celui de novembre et a connu une tendance à la hausse au cours des deux dernières semaines. Le Sunshine State a également connu un retour aux décès quotidiens à trois chiffres après une tendance encourageante au début du mois.

Bien qu’il puisse sembler que la vaccination d’un tiers de la population adulte ferait une différence significative dans la propagation du virus, ce n’est pas ainsi que cela fonctionne. Les calculs originaux basés sur les meilleures estimations de la transmissibilité du COVID-19 ont établi une base de référence d’environ 65% de la population avant qu’un effet d’immunité du troupeau significatif ne s’installe.

Mais c’était avant les nouvelles variantes comme B.1.1.7, qui a un taux de transmission plus élevé. La variante P1, vue à l’origine au Brésil, apparaît en plus grande quantité en Amérique du Nord; il semble que cette variante soit encore plus contagieuse (et plus meurtrière) que la variante B.1.1.7.

Tout cela pour dire qu’il est peu probable que la vaccination d’un tiers des adultes ralentisse considérablement la propagation de la maladie. Avant que les vaccinations puissent avoir un impact mesurable sur le taux de transmission, il est probable que plus de la moitié de la population devra être vaccinée, et il est peu probable qu’une véritable «immunité collective» soit atteinte avant un très grand nombre d’adultes, ce qui est à l’ordre du jour. de 80% +, ont été entièrement vaccinés.

À cette fin, l’annonce du président Joe Biden selon laquelle les États-Unis ont l’intention de continuer à accélérer le taux de vaccination est extrêmement bienvenue. Non seulement Biden double les objectifs précédents pour ses 100 premiers jours au pouvoir, mais il a autorisé l’utilisation de 10 milliards de dollars du plan de sauvetage américain pour à la fois fournir des vaccins directement et améliorer la sensibilisation du public et la communication sur le vaccin.

Que le gouvernement dépense 3 milliards de dollars à ce stade pour essentiellement «vendre» le vaccin COVID-19 peut sembler un peu ridicule. À l’heure actuelle, tout le monde connaît certainement les différents vaccins. Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson sont tous entrés dans le vocabulaire des Américains d’une manière que la plupart des entreprises de relations publiques ne peuvent qu’envier. Alors que les nouvelles et les médias sociaux rapportent régulièrement la frustration que de nombreux Américains ressentent face à leur incapacité à se faire vacciner, il peut sembler que la promotion du vaccin est la dernière chose dont on a besoin.

Mais comme le montrent les données des sondages de Civiqs, plus de 40% des républicains donnent toujours un «non» plat en réponse à la question de savoir s’ils prendront le vaccin, et 10% sont incertains. Pour les États qui ont opté pour Donald Trump en 2020, cela pourrait signifier que plus d’un quart de la population adulte ne serait pas disposée à se faire vacciner. Ce qui rend impossible d’atteindre le niveau de vaccination nécessaire à l’immunité collective, même sans prendre en compte les enfants ou les personnes qui ne peuvent être vaccinées pour des raisons médicales.

Ce nombre doit diminuer si la pandémie doit vraiment prendre fin.

