La course à l’espace est devenue nucléaire

14/07/2021 à 18:23 CEST

La course à l’espace que les grandes puissances développent au XXIe siècle passe au nucléaire. D’une part, la Russie a annoncé la création d’une centrale nucléaire dans ses installations sur Mars, un projet qu’elle prévoit d’achever en 2030. Les États-Unis, pour leur part, développeront des initiatives similaires sur Mars et la Lune à partir de 2026. Dans le même temps, cherchera à optimiser une technologie pour le développement d’engins spatiaux à propulsion nucléaire.

Où cela commence-t-il La “fièvre” nucléaire liés aux voyages dans l’espace? Il faut remonter aux débuts du programme spatial américain, plus précisément aux années 1950 et 1960. À cette époque, la soi-disant Commission de l’énergie atomique a développé une série de fusées nucléaires en collaboration avec la NASA.

Cependant, comme ils étaient destinés à être utilisés dans des missions vers Mars et la Lune, les projets ont été annulés au début des années 1970, compte tenu du fait qu’à cette époque, il était impossible de réaliser de telles missions. Malgré cela, les États-Unis ont testé le réacteur nucléaire SNAP-10A dans l’espace pendant 43 jours en 1965.

L’ex-URSS a suivi une voie similaire : elle a effectué en 1965 un essai au sol du réacteur expérimental Romashka, alimenté à l’uranium et conversion thermoélectrique directe en électricité. Par la suite, il a envoyé dans l’espace une quarantaine de satellites dotés de la technologie nucléaire-électrique, alimentés par le réacteur BES-5 et le réacteur TOPAZ-II. Cette dernière produisait 10 kilowatts d’électricité.

Les projets de la Russie et des États-Unis

Maintenant, l’agence spatiale russe Roscosmos a annoncé qu’elle installerait un centrale nucléaire sur Mars, selon Spoutnik News. Tous les éléments nécessaires au démarrage de la centrale atteindront la planète rouge via le remorqueur spatial à propulsion nucléaire Zeus, qui commencera les essais en vol en 2030.

La Russie travaille à la création d’un engin spatial interplanétaire combiné à une centrale nucléaire depuis 2010. Déjà en 2019, elle a présenté un concept de remorqueur spatial nucléaire, qu’elle a approfondi et achevé en 2020. Elle travaille actuellement sur la conception expérimentale. du remorqueur Zeus : l’achèvement est prévu en 2024.

De leur côté, les États-Unis avanceront dans la création de centrales nucléaires en activité sur la Lune et Mars. Selon PBS News Hour, ils développeront également un “système d’énergie de surface de fission”, qui visera à rendre la vie humaine viable pendant de longues périodes dans des environnements spatiaux difficiles, facilitant la durabilité et l’indépendance des futurs sites.

Les spécialistes américains estiment que les petits réacteurs nucléaires sont capables de fournir la capacité énergétique nécessaire, en pensant aux missions d’exploration spatiale qui seront développées dans les années à venir. Le plan ambitieux prévoit d’avoir un réacteur, un système de vol et un atterrisseur prêts à fonctionner d’ici la fin de 2026.

Cependant, tout indique qu’ils seront nécessaires plusieurs réacteurs connectés pour pouvoir répondre aux besoins énergétiques de la Lune ou de Mars. Chacun d’eux doit atteindre une production permanente d’électricité d’au moins 10 kilowatts, pour garantir la réussite du projet.

Les avantages de la propulsion nucléaire

Pourquoi le propulsion nucléaire pourrait devenir la technologie de pointe pour voyages dans l’espace? Par exemple, selon NPR, un groupe de spécialistes a recommandé à la NASA de commencer dès maintenant à étudier sérieusement la propulsion nucléaire, car ce serait la meilleure alternative pour effectuer une mission américaine sur Mars en 2039.

En pensant aux projets spatiaux des prochaines années, les scientifiques soutiennent que la clé sera de réaliser des voyages plus rapides et moins chers. Pour cela, la propulsion nucléaire serait idéale. Avec ce type de puissance, les missions seraient accomplies avec moins de carburant et en moins de temps. La poussée supplémentaire fournie par les moteurs de fusée nucléaires pourrait également être exploitée, simplifiant le voyage de retour.

Photo : Représentation d’un artiste d’un vaisseau spatial à propulsion nucléaire conçu pour emmener des personnes sur Mars dans le futur. L’énergie nucléaire pourrait permettre des déplacements plus rapides, selon les experts. Crédit : USNC-Tech.