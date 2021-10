La course au Soulier d’Or : Benzema, Lewandowski, Cristiano…

30/10/2021 à 13:51 CEST

Avec le combat pour le Ballon d’Or en toile de fond, nous commençons également à parler d’un autre des prix de fin de saison dans ce cas, le Soulier d’Or 2021-2022. Il cherche un successeur pour Robert Lewandowski et il y a déjà plusieurs candidats pour cela.

En ce moment le classement nous offre plusieurs joueurs semi-inconnus en première position en raison de l’avantage que leurs ligues commencent avant les plus grosses. Son inconvénient est que les buts marqués dans ces compétitions comptent moins que dans les grands championnats.

Dominent actuellement le classement Ricardo Gomes, du Partizan, avec 16 buts soit 24 points, suivi de Ohi Omoijuanfo, du Norvégien Molde, avec 24 buts qui signifient également 24 points, mais avec plus de minutes jouées. A la troisième place se trouve Samuel Adegbenro, du Suédois Norrköping, avec 15 buts (22,5 points) et en quatrième Thomas Olsen, du Norvégien Lillestrom, avec 21 buts (21 points).

C’est à partir de là que les noms commencent à nous sembler plus familiers. Robert Lewandowski, le défenseur du prix, est cinquième, avec 10 buts et 20 points, suivi de Mohamed salah et sa saison spectaculaire à Liverpool. Dix buts et 20 points également pour l’Egyptien.

Henri Anier, de l’Estonien Paide, est septième, avec 20 buts et 20 points, tandis que géorgie kelly, du bohème irlandais (20 buts et 20 points), Victor Edvarsen, du Suédois Degerfors (13 buts et 19,5 points) et Rauno sapin, de l’Estonienne Flora Tallinn (19 buts et 19 points) clôture le classement.

Karim Benzema est derrière ces joueurs, avec neuf buts qui rapportent 18 points et sans possibilité d’en rajouter ce week-end en raison de sa blessure, tandis que Cristiano Ronaldo il compte à peine six points avec ses trois buts.

Classification:

1. Ricardo Gomes (Partizan, Serbie) : 16 et 24 points.

2. Ohi Omoijuanfo (Molde FK, Norvège) : 24 buts et 24 points.

3. Samuel Adegbenro (Norrköping, Suède) : 15 et 22,5 points.

4. Thomas Olsen (Lillestrom SK, Norvège) : 21 buts et 21 points.

5. Robert Lewandowski (Bayern Munich, Allemagne) : 10 buts et 20 points.

6. Mohamed Salah (Liverpool, Angleterre) : 10 buts et 20 points.

7. Henri Anier (Paide, Estonie) : 20 buts et 20 points.

8. Georgie Kelly (Bohemian FC, Irlande) : 20 buts et 20 points.

9. Victor Edvardsen (Degerfors, Suède) : 13 buts et 19,5 points.

10.Rauno Sappinen (FC Flora Tallinn, Estonie) : 19 buts et 19 points.