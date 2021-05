La course au titre de la Liga prend une autre tournure alors que Séville détient le Real Madrid

La course au titre en Espagne a pris une autre tournure dimanche soir alors que le Real Madrid a perdu des points à domicile contre Séville lors d’un match nul 2-2.

Los Blancos aurait fait tomber l’Atletico du sommet avec une victoire à Valdebebas, mais au lieu de cela, il fallait une grève chanceuse dans le temps d’arrêt juste pour marquer un point.

Fernando a ouvert le score pour les visiteurs au milieu de la première mi-temps, mais Séville a été rattrapé après la pause lorsque Marco Asensio a égalisé pour l’équipe de Zinedine Zidane.

Une séquence d’événements sauvages a ensuite vu Karim Benzema abattu dans la zone par le gardien de but Bono, uniquement pour un contrôle VAR qui accordait à Séville une pénalité à l’autre bout pour un handball d’Eder Militao quelques instants auparavant.

Karim Benzema remporte un penalty pour le Real Madrid. Après un contrôle VAR, l’arbitre ramène le jeu pour une pénalité SEVILLA. L’ancienne star de Barcelone Rakitic marque pour porter le score à 2-1 Séville. LA LIGA EST INCROYABLE pic.twitter.com/b5s84uCU45 – Objectif (@goal) 9 mai 2021

L’ancien milieu de terrain de Barcelone, Ivan Rakitic, a inscrit le coup franc pour porter le score à 2-1 à la 78e minute et offrir à Séville l’espoir d’une victoire précieuse.

L’équipe de Julen Lopetegui a réussi à tenir le coup en temps normal, mais a ensuite dû faire face à six minutes supplémentaires de temps d’arrêt et a été annulée lorsque la frappe de Toni Kroos a pris une mauvaise déviation et a battu Bono.

Le résultat signifie que l’Atletico reste en tête avec 77 points et reste deux d’avance sur le Real Madrid et Barcelone avec maintenant seulement trois matchs à jouer.