La course au titre échappe à Lewis Hamilton, mais pas à Mercedes

Jolyon Palmer pense qu’une victoire de Max Verstappen au Brésil signifierait que c’est à Valtteri Bottas de sauver Lewis Hamilton et sa candidature au titre.

Il reste quatre manches de la saison 2021 et une bataille épique pour le championnat des pilotes, qui a tourné en faveur de Verstappen, le Néerlandais détenant une avance de 19 points sur son rival avant le Grand Prix de Sao Paulo.

L’ancien pilote de F1 Jolyon Palmer pense que la situation est désormais presque hors de contrôle de Hamilton – mais c’est là qu’intervient Bottas.

Le Finlandais n’a pas toujours rendu la vie difficile à Verstappen, comme on l’a vu plus récemment au départ au Mexique alors que le pilote Red Bull a plongé à l’extérieur des deux voitures Mercedes et en tête.

Maintenant plus que jamais, Hamilton est confronté à la réalité de dépendre de Bottas pour enlever des points à Verstappen et le remettre en lice.

« Si Verstappen bat Hamilton au Brésil, l’avance au championnat dépassera les 21 points avec trois courses à disputer. Par conséquent, ce ne sera plus entre les mains de Hamilton pour la première fois, mais cela ne devrait pas être entre les mains de Mercedes », a écrit Palmer dans sa chronique sur le site Web de la Formule 1.

« Les trois courses au Moyen-Orient pour terminer la saison devraient leur convenir davantage que ces trois courses en Amérique. Bien que deux d’entre eux soient nouveaux et que même Abu Dhabi soit modifié, ce qui en fait des inconnus, il semble qu’ils soient tous rapides avec des lignes droites extrêmement longues qui favoriseront Mercedes. Et ils sont au niveau de la mer plutôt qu’à l’altitude du Mexique.

« Il y a donc toutes les chances que la bataille pour le titre converge à nouveau vers un match décisif à Abu Dhabi. Mais il semble plus probable maintenant que Hamilton aura besoin de son coéquipier pour faire ce qu’il n’a réussi qu’une seule fois toute la saison et prendre quelques points à Verstappen.

Palmer s’attend à ce que le Grand Prix de Sao Paulo soit une compétition plus serrée entre Mercedes et Red Bull, après la domination de ce dernier le jour de la course au Mexique.

Et c’est une défaite qui, selon Palmer, ne crée pas de problèmes pour Mercedes, car même dans les années les moins compétitives de Red Bull, le Mexique a toujours été leur bastion.

« C’est un circuit qui a toujours été un talon d’Achille pour la puissante équipe Mercedes et cela a toujours été un bastion pour Red Bull – même quand ils ne pouvaient même pas rêver de concourir sur une saison, ils pouvaient confortablement gagner au Mexique. » a déclaré Palmer.

« Verstappen a été si dominant au Mexique que sa victoire n’est absolument pas surprenante.

« Dans une saison où Red Bull peut gagner presque n’importe où, l’idée qu’ils soient battus au Mexique était pratiquement inconcevable. »