La course au vaccin Covid-19 : l’Inde fait face à de graves problèmes, les brevets n’en font pas partie

En février 2021, Poonawalla du Serum Institute a déclaré que les brevets ne sont pas un obstacle au déploiement rapide des vaccins et que « cela prend juste du temps pour s’étendre ». (Image représentative)

Par le professeur (Dr) Ashish Bharadwaj,

« (…) c’est le plus grand projet de gestion humaine au monde. C’est une société très plurielle, et nous devons nous assurer que personne n’est laissé de côté.

Moins d’un an après la découverte du génome du coronavirus, les pays ont commencé à administrer des vaccins, ce qui en fait l’initiative de développement de vaccins la plus rapide de l’histoire de l’humanité. Avec 80 vaccins actuellement en essais cliniques, le coronavirus continue de tester les efforts scientifiques, la planification des soins de santé et l’élaboration des politiques. Les nations ont réalisé que la construction de nouveaux systèmes de santé et le renforcement des appareils existants sont l’armure nécessaire pour lutter contre le COVID-19.

L’Inde devrait livrer des vaccins à plus de 90 pays, et nous trouvons maintenant des moyens d’accélérer le rythme de nos propres plans de vaccination. C’est maintenant une question discutable de savoir si cette attente était basée sur des engagements antérieurs envers le COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX), ou dans le cadre de la diplomatie vaccinale de l’Inde. Il a été signalé que le G20 promeut désormais l’octroi de licences volontaires et le transfert de technologie des brevets sur les vaccins COVID-19, plutôt que de soutenir la dérogation sur la propriété intellectuelle (PI) à l’Organisation mondiale du commerce (OMC). L’Inde doit s’occuper d’urgence d’autres problèmes importants. Le plan directeur doit impliquer de garantir un accès rapide aux produits biologiques, de négocier des accords de licence volontaire avec toute personne ayant des solutions médicales éprouvées et d’exécuter des plans viables de transfert de technologie avec le secteur privé.

« Debout sur les épaules des géants »

On a tendance à oublier qu’il existe une entrée libre dans la course à l’innovation pour obtenir des droits de propriété intellectuelle, y compris des brevets. Obtenir les dernières solutions technologiques à temps pour résoudre les problèmes collectifs est un avantage clé du système IP. La position de l’Inde la semaine dernière pour étendre la portée de la dérogation ADPIC au-delà du vaccin COVID-19 signifie que les obstacles juridiques et procéduraux mettront du temps à franchir à l’OMC. Les systèmes nationaux de brevets et l’OMC impliquent une complexité procédurale et des processus internes lents. Bien qu’une renonciation symbolique soit un pas dans la bonne direction, elle n’est pas pratique pour augmenter la production de vaccins au niveau national, et la fourniture de produits thérapeutiques est peu probable à court terme.

La manière dont les autres gouvernements ont soutenu l’innovation médicale est remarquable. Par exemple, pour déclencher une réponse immunitaire efficace, les principaux développeurs de vaccins ont utilisé une protéine de pointe de coronavirus (sur une plate-forme d’ARNm) qui a été développée par le National Institute of Health des États-Unis. Merck, qui a créé des vaccins ROR et contre la varicelle salvateurs, a suspendu ses candidats vaccins COVID-19 en raison de résultats insatisfaisants. Ces résultats ne sont pas entièrement imprévus car, dans des circonstances normales, les vaccins nécessitent plus de 10 ans en phase préclinique et ont encore une probabilité d’entrée sur le marché de seulement 6 %. Les risques commerciaux vis-à-vis des performances par rapport aux nouvelles variantes et à la demande massive sont atténués par une protection financière, un soutien gouvernemental, des subventions publiques, une couverture IP et une sécurité réglementaire.

« Les amateurs parlent de stratégie, les professionnels parlent de logistique »

La dérogation permettra certainement de relever certains défis, mais sa suffisance pour atténuer l’épidémie de COVID19 est discutable. Les vaccins impliquent des brevets, des données d’essais cliniques, des marques et des secrets commerciaux à différents stades de développement et de commercialisation. Une dérogation peut apporter une clarté juridique et protéger les fabricants de génériques contre les représailles, mais sans le savoir-faire technique, la propriété intellectuelle ne servirait à rien pour augmenter la production. En février 2021, Poonawalla du Serum Institute a déclaré que les brevets ne sont pas un obstacle au déploiement rapide des vaccins et que « cela prend juste du temps pour s’étendre ». Même si le gouvernement indien (qui détient des brevets sur le Covaxin) accordait une licence à d’autres pour fabriquer du Covaxin, leur faire produire la quantité souhaitée prendra un temps considérable.

N’oublions pas que la phase initiale de la campagne de vaccination de l’Inde s’est heurtée à un mur de pierre à cause (1) de l’échec à obtenir des accords d’achat de vaccins anticipés et des licences volontaires ; (2) ne pas étendre et réutiliser les usines existantes en Inde, et (3) ne pas faire face à un choc de demande garanti pour les produits biologiques, thérapeutiques et d’équipement. Nous avons besoin d’un soutien extraordinaire de l’État en ce moment avec une certitude politique sur les prix, les approbations réglementaires et un processus accéléré pour les permis de fabrication et d’exportation. Pour stimuler la production et la diffusion, les gouvernements central et étatique indiens doivent stocker des vaccins en pré-réservant des commandes groupées et en effectuant des paiements différés, si nécessaire. C’est le seul moyen de s’assurer qu’en Inde, nous vaccinons autant que possible et aussi vite que possible.

« Énorme risque de ne prendre aucun risque »

Parallèlement aux négociations de l’OMC, nous devons étendre les capacités de fabrication, développer les infrastructures industrielles, y compris les installations de confinement de biosécurité, acheter des fournitures essentielles de COVID-19, encourager les licences volontaires et faciliter les négociations de transfert de technologie avec le secteur privé. Les licences volontaires garantiront non seulement l’accès aux traitements les plus efficaces et aux thérapies éprouvées, mais elles propulseront les capacités de production qui existent déjà dans le pays. Par exemple, les titulaires de brevets Eli Lilly et Merck/MSD ont récemment signé des licences volontaires non exclusives avec plusieurs fabricants indiens de génériques pour le baricitinib (libre de droits) et le molnupiravir, respectivement, pour le traitement COVID-19 apportera un soulagement immédiat aux personnes en Inde et importateurs qui dépendent de l’Inde.

La citation au début ne concerne pas COVID-19. Il s’agit d’un ancien commissaire aux élections décrivant les élections nationales indiennes de 2019 qui ont impliqué un milliard de personnes, y compris des électeurs, des officiers et du personnel de sécurité, dans près d’un million d’isoloirs. L’Inde a mené des exercices coordonnés d’une telle ampleur dans le passé, et nous pouvons le faire à nouveau pour mettre fin à cette pandémie. Pour cela, nous devons nous assurer d’avoir suffisamment de vaccins, de médicaments et d’équipements. C’est une course contre de nouveaux agents pathogènes à potentiel pandémique, une nouvelle vague ou de nouvelles souches du coronavirus.

(L’auteur est le doyen de l’OP Jindal Global University (JGU). Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

