La course britannique entre de bonnes mains après la retraite de Lewis Hamilton

Lewis Hamilton ne sera pas là pour toujours en F1, mais Lando Norris et George Russell montrent qu’ils sont plus que capables de prendre sa place.

Grâce à Hamilton, la Grande-Bretagne a été la nation dominante de la Formule 1 à l’ère des hybrides, mais en regardant les deux dernières courses, vous seriez pardonné de penser que cela est sur le point de changer au moment où nous commençons un nouveau chapitre.

Max Verstappen était dans une ligue à part au Red Bull Ring, remportant facilement les deux courses pour se donner une avance considérable sur Hamilton dans la lutte pour le titre.

Sa domination était symbolisée dans les tribunes, où des milliers de fans sont venus des Pays-Bas pour transformer le circuit en une mer d’orange.

Cependant, il y a de fortes raisons de croire qu’une telle scène n’est pas symbolique de l’avenir du sport dans son ensemble car, grâce à deux pilotes en particulier, le rouge, le blanc et le bleu de GB seront toujours très présents, même après que Hamilton soit disparu.

C’était évident lors du week-end du Grand Prix d’Autriche, avec Norris et Russell ont tous deux l’air immensément impressionnant du début des qualifications à la fin de la course.

Ils étaient sans doute les deux pilotes les plus remarquables du samedi, le pilote Williams atteignant la Q3 et Norris assurant la P2, ratant la pole position par les marges les plus étroites. Les deux sont d’énormes réalisations compte tenu des machines dont ils disposent. Pour preuve, il suffit de regarder comment leurs coéquipiers se sont comportés.

Norris était tout aussi bon le dimanche, ayant suffisamment de rythme pour affronter les pilotes Mercedes et battre l’un d’entre eux pour s’assurer un podium. Sans une pénalité très sévère, il aurait très bien pu franchir la ligne en P2, ce qui aurait été le meilleur résultat pour un pilote britannique non nommé Lewis Hamilton depuis que Jenson Button a remporté le Grand Prix du Brésil 2012.

Les choses ne se sont pas aussi bien passées pour Russell car il a perdu les points, mais à part un mauvais départ, ce n’était en aucun cas un mauvais affichage de sa part, comme en témoigne le fait qu’il était en P10 avec seulement trois tours à faire. Il n’a pas pu résister à Fernando Alonso, mais il a tout de même réussi.

Leurs performances en Autriche ne sont pas non plus venues de nulle part, les deux étant jusqu’à présent dans la conversation du pilote de la saison.

Alors que son coéquipier Nicholas Latifi a constamment été éliminé en Q1, Russell arrive régulièrement en Q2 devant les pilotes dans de meilleures voitures et a frôlé le top 10 à quelques reprises avant de finalement franchir cette barrière en Autriche.

Norris, quant à lui, a sans doute été le pilote de l’année jusqu’à présent. Dans une voiture intermédiaire, il est monté sur le podium dans un tiers des courses cette saison et compte plus de points que la Mercedes de Valtteri Bottas.

L’homme McLaren et Russel ont confortablement surclassé leurs coéquipiers et ont été les meilleurs du peloton du milieu de terrain et des backmarkers respectivement.

De plus, ils ont l’air de mieux en mieux au fil du temps. S’ils continuent sur la trajectoire sur laquelle ils sont, ils seront indiscutablement deux des meilleurs pilotes de la grille le plus tôt possible, et il n’y a aucune raison de penser qu’ils ne le feront pas.

Tous deux ont sans aucun doute énormément de talent, mais pour réussir en Formule 1, il faut aussi la bonne attitude, et d’après ce que nous avons vu d’eux depuis qu’ils ont rejoint la grille, ils l’ont.

En dehors de la voiture, ils se comportent remarquablement bien pour de tels jeunes pilotes, se présentant toujours comme sympathiques, professionnels et respectueux, ce qui n’a pas toujours été le cas pour les pilotes en début de carrière.

Les deux ont eu leurs moments discutables respectifs, bien sûr (personne n’est parfait), mais ils ont tous deux fait preuve d’une force mentale impressionnante, se sont rapidement excusés pour des remarques désinvoltes et ont immédiatement rebondi après des revers, ne permettant pas aux déceptions d’affecter leurs performances futures. longue.

Moins important pour eux, mais super pour nous, les deux – comme tant de jeunes pilotes de nos jours – sont prêts à rire, ce qui est vraiment rafraîchissant à voir et sans aucun doute une bonne chose pour le sport à l’avenir.

Dans l’ensemble, il n’y a aucun signe en dehors de la piste pour nous faire craindre qu’ils n’exploitent pas les énormes potentiels qu’ils ont.

Que peuvent-ils accomplir avec un tel potentiel ? Eh bien, cela dépend bien sûr en grande partie des voitures dans lesquelles ils se trouvent, mais il y a des raisons d’être optimiste dans ce département.

Russell semble presque certain de passer à Mercedes le plus tôt possible, et pourrait bien être le pilote principal là-bas une fois que Hamilton prendra sa retraite.

Quant à Norris, il s’impose comme l’homme numéro un d’une équipe McLaren en plein essor et a les ressources nécessaires pour se battre pour les titres une fois que les changements réglementaires entreront en jeu.

Devenir les 11e et 12e champions du monde britanniques ne sera pas facile avec Max Verstappen, Charles Leclerc et bien d’autres, mais à tout le moins, la nation se battra pour les titres dans les années à venir.

