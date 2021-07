La course conservatrice critique ‘Panic’ ⋆ 10z viral

La « théorie critique de la race » est devenue la dernière histoire « Les républicains bondissent ». Les médias libéraux sont mécontents que cela soit débattu devant les commissions scolaires. Le 7 juillet, la journaliste de CNN Elle Reeve s’est plainte que “la propagande incessante de certains conservateurs a créé une panique selon laquelle les Blancs et en particulier les enfants blancs sont attaqués”.

Périsse la pensée.

Il ne fait aucun doute qu’après tout l’élévation journalistique exagérée de la mort de George Floyd en un événement historique « historique » qui a exposé le « racisme systémique », les écoles suivraient. Les soi-disant «conversations dures» – des diatribes «antiracistes» unilatérales sur la façon dont l’Amérique reste désespérément et structurellement raciste – se déroulent dans les salles de classe de toute l’Amérique. Mais ce sont les parents qui « bondissent ».

Dans le brouhaha des célébrations au sujet de l’écrivain du New York Times Nikole Hannah-Jones occupant un poste de professeur de journalisme à l’Université Howard, on nous a rappelé que son « Projet 1619 » au Times a été transformé en un programme pour plus de 4 500 écoles. Ce projet a blâmé le racisme pour tout, du manque de médecine socialisée à notre dépendance au sucre, «l’or blanc» qui a alimenté l’esclavage.

Reeve de CNN a répondu à la “panique” conservatrice qui se déroulait en insistant sur le fait qu’ils voulaient rencontrer “les vraies personnes travaillant avec de vrais enfants dans de vraies écoles”. L’expert “réel” de Reeve était une femme noire portant un hijab à Philadelphie nommée Keziah Ridgeway. Reeve a dérouté le public en expliquant que Ridgeway “discute du CRT dans son cours d’anthropologie”. Puis Ridgeway a affirmé que « la théorie critique de la race n’est pas enseignée dans les écoles ».

Sur CNN, Ridgeway est passé de dire que le CRT n’avait pas appris à dire que l’enseigner est une « bonne chose, car la race et le racisme sont littéralement les éléments constitutifs de ce pays. Alors comment ne pas en parler ?” Elle a insisté : “J’apprends aux enfants à remettre en question l’Amérique, et c’est ce qui fait un bon patriote.”

Les gauchistes radicaux prétendent souvent qu’ils sont les « patriotes » en dénigrant l’Amérique comme un endroit profondément raciste. Ce que vous ne pouvez pas remettre en question, ce sont les « expériences vécues » des minorités. La dissidence sera rejetée comme réaction raciste.

Les gens devraient en fait lire un article que Ridgeway a écrit pour la Semaine de l’éducation l’année dernière, intitulé « Avant que nous puissions avoir des salles de classe antiracistes, la préparation des enseignants a besoin d’une refonte ».

Elle se vantait d’être une enseignante « abolitionniste ». “J’enseigne l’histoire afro-américaine en utilisant un programme qui a aboli les lentilles suprémacistes blanches, racistes et patriarcales qui sont intrinsèques aux écoles et qui sont si nocives pour tous les élèves.”

L’enseignement abolitionniste, a-t-elle expliqué, est “imprégné d’organisation communautaire et informé par la théorie critique de la race – la compréhension que la race est une construction sociale utilisée par les Blancs pour leur propre gain politique et financier”. Il y a la théorie du grand complot.

Il poursuit : « Les enseignants abolitionnistes dénoncent le racisme et la discrimination à la fois au sein de l’école et dans la société en général. Ils enseignent à partir d’un lieu d’amour qui centre la résistance noire et la joie noire. Et c’est en quelque sorte « antiraciste ».

Elle a insisté sur le fait que les chefs d’établissement devaient « rencontrer des éducateurs noirs, autochtones et autres de couleur et écouter leurs expériences en tant qu’étudiants et enseignants. À partir de là, les professeurs devraient créer de nouveaux cours et programmes représentant le meilleur de la préparation des enseignants abolitionnistes. »

Les nouveaux cours arrivent. Les nouvelles cibles sont les Américains blancs qui sont présumés coupables d’exploiter le racisme pour « leur propre gain politique et financier ». Et la désinformation des nouveaux médias est que rien de tout cela ne se produit, c’est juste de la panique et de la propagande de droite.

Les médias et les enseignants des écoles publiques se présentent exactement comme les révélateurs objectifs de la vérité, les modérateurs de notre conversation nationale, alors qu’ils militent sans relâche pour la « justice sociale » et cherchent à réduire en poussière la « lentille » de l’opposition.