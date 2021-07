La course dans le stock SPCE est-elle terminée ou ne fait-elle que commencer ? Ça dépend.

in

Est-ce que le déménagement Vierge Galactique (NYSE :SPCE) ironique ou quoi ? Récemment, ce nom a explosé au fur et à mesure que le vaisseau de la société prenait son envol, mais maintenant le stock de SPCE retourne sur Terre, tout comme le vaisseau spatial. Cela soulève une question : le mouvement des prix est-il déjà terminé ou ne fait-il que commencer ?

À mon avis, c’est plus qu’une simple question – c’est la pièce maîtresse de tout le débat sur le taureau ici.

Bulls soutiendra que l’opportunité à long terme dans ce domaine est énorme. Avec Richard Branson volant dans l’espace à bord du dernier avion de la société, Virgin est sur le point d’inaugurer une nouvelle forme de voyage et d’expérience. Dans le même temps, les ours diront que l’entreprise ne génère aucun revenu significatif. Ils diront également qu’une capitalisation boursière comprise entre 7,5 et 10 milliards de dollars (ou même plus) n’est pas justifiée.

Les deux peuvent-ils avoir raison ?

Stock SPCE : Décomposer Virgin Galactic

Je dis depuis longtemps que Virgin Galactic ne justifie pas sa valorisation. Ce n’est tout simplement pas le cas. L’entreprise n’a pas encore généré de revenus réels et, sur cette base, nous savons qu’elle ne peut pas générer de profit. Cependant, ce n’est pas parce qu’une entreprise n’a pas généré de bénéfices qu’elle ne vaut pas la peine d’investir.

Certaines des plus grandes entreprises du monde, comme Amazon (NASDAQ :AMZN), Netflix (NASDAQ :NFLX) et Force de vente (NYSE :CRM) — a fonctionné à perte pendant des années. Cependant, ils l’ont fait tout en générant non seulement des revenus significatifs, mais également une croissance impressionnante des revenus.

Cela dit, j’ai également été un fervent partisan de Virgin Galactic en tant que pièce spéculative digne. Et je crois toujours que, bien que la récente hausse du cours des actions modifie considérablement le rapport risque-rendement ici.

Nous voyons maintenant certaines des superstars de la technologie atteindre, eh bien, les étoiles. Jeff Bezos d’Amazon et de Tesla (NASDAQ :TSLA) Elon Musk a tous deux des sociétés spatiales et beaucoup regardent au-delà de la Terre pour la prochaine opportunité.

Voyager dans l’espace semble être une idée commerciale farfelue pour Virgin Galactic. Cependant, la compagnie prouve que les capacités sont là avec son vol le plus récent. Et plus encore, il a prouvé qu’il existe également une demande pour cela.

Par exemple, un analyste pense qu’il pourrait s’agir d’une industrie de 38 milliards de dollars par an d’ici 2030. Évidemment, ce n’est qu’un analyste, mais c’est le genre de chose qui pourrait faire de l’action SPCE un excellent choix pour les détenteurs à long terme.

Les analystes d’UBS affirment également que “dans une décennie, les voyages à grande vitesse via l’espace représenteront un marché annuel d’au moins 20 milliards de dollars et concurrenceront les vols long-courriers”. Les voyages à grande vitesse – une entreprise sur laquelle Virgin Galactic travaille avec la NASA – pourraient être le prochain développement du transport long-courrier. Ce n’est qu’un élément de plus dans l’histoire de l’entreprise.

Négociation des actions SPCE

Alors que Virgin Galactic courait dans l’espace, le stock de SPCE aussi. Cependant, peu de temps après la fin du vol spatial de la société, la course de l’action a fait de même. Les actions ont baissé et se négociaient dans un canal baissier.

Bientôt, le support du canal a cédé et le titre a continué à baisser. Malheureusement, SPCE n’a pas trouvé de support de moyenne mobile avant d’atteindre les moyennes mobiles de 200 jours et 50 semaines. Il y a aussi une mesure VWAP hebdomadaire pour une bouée supplémentaire.

Et maintenant?

J’aime beaucoup plus les actions SPCE près de 30 $ qu’à 50 $ et plus. Cela dit, c’est une action spéculative volatile. Cela signifie que nous devons porter ce nom lorsque les techniques fonctionnent comme un vent arrière, pas comme un vent contraire.

Pour l’instant, l’action détient le bas 30 $ comme support, alors qu’elle essaie de récupérer la moyenne mobile à 50 jours et le support du canal. Le retour au-dessus de cette zone met en jeu les moyennes mobiles sur 10 jours et 10 semaines, suivies d’un retour possible aux 40 $.

Gardez un œil sur le plus bas du 19 juillet à 28,63 $. Une clôture en deçà de cette mesure pourrait mettre en jeu le niveau clé de 24 $. En dessous, cela pourrait inaugurer une série de comblements. Quand ce stock est chaud, c’est amusant à monter. Mais lorsque le stock de SPCE revient sur Terre, il est également difficile de s’y tenir.

Dans l’ensemble, si vous recherchez un avoir spéculatif, Virgin Galactic pourrait être celui-là. Assurez-vous simplement de garder le graphique sur votre écran.

