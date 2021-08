La course de championnat dans l’Ouest est grande ouverte

Justin et Rob entendent les réflexions de Big Wos sur la ligue estivale de Las Vegas, notamment les performances impressionnantes de Cade Cunningham, les jeunes noyaux de Detroit et Houston, le plafond de Jalen Green et bien plus encore (0:30). Ensuite, ils parlent de ce que les Celtics pourraient faire cette saison après avoir signé Dennis Schröder pour un contrat d’un an (24:05) et les meilleurs prétendants dans ce qui semble être une Conférence Ouest assez ouverte (37:40).

Hôtes : Justin Verrier, Rob Mahoney et Wosny Lambre

Producteur associé : Sasha Ashall

