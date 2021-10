La course de la Premier League est lancée, en haut et en bas – Vital Football

La course est lancée, comme toujours, pour savoir qui remportera la Premier League et cette saison, il semble que les mêmes anciennes équipes se battront pour la première place.

Ce n’est que le début, mais ce n’est pas une surprise de voir Chelsea, Liverpool, Manchester City et Manchester United se battre. Avec quelques-uns qui espèrent gâcher la fête pour ceux-ci, dont Everton et West Ham. Aucun manque de respect envers Brighton & Hove Albion, mais malgré un début fabuleux, je ne les soutiendrais pas chez les Bookmakers pour rester dans le top six.

Aston Villa cherche à frapper à la porte, avec d’excellents résultats, battant Everton et Manchester United par exemple, mais semble toujours avoir du mal à élever son niveau de jeu contre des adversaires qu’ils « devraient » battre. La défaite de la journée d’ouverture contre Watford n’a pas exactement établi leur décrochage pour une amélioration par rapport à leur classement à mi-table de la saison dernière. Cependant, ils semblent maintenant se gélifier et surmonter la perte de Jack Grealish, sur qui on pourrait affirmer qu’ils comptaient trop avant.

Mais la course, comme nous le savons tous, ne concerne pas seulement le sommet, c’est la lutte pour le droit de rester dans la terre promise, la Premier League, où l’argent massif est si essentiel pour les clubs. Et c’est là que ça pourrait être tout aussi intéressant. Leeds United vient tout juste de remporter sa première victoire de la saison, après avoir connu une saison si confiante la dernière fois. Ils ne vont sûrement pas être replongés dans leurs années sauvages dans le championnat ? Leur victoire 1-0 samedi, contre Watford, leur aura au moins permis de ne pas avoir de victoire jusqu’à présent, mais Watford est elle-même une équipe en difficulté, donc Leeds a de quoi s’appuyer s’il y va pour s’éloigner du souci de la trappe.

Newcastle United a fait le tour du drain pendant quelques années, avec beaucoup de mécontentement parmi les fidèles de Toon, à la fois contre leur propriétaire Mike Ashley et leur manager Steve Bruce. Steve a déclaré à la presse hier, après leur défaite contre les Wolves :

“C’est le reflet de l’histoire jusqu’à présent – nous avons eu une grande chance en seconde période et ne l’avons pas saisie”, a déclaré Bruce.

«Malheureusement à ce niveau, vous n’avez pas beaucoup d’opportunités comme ça. Je ne me souviens pas que mon gardien ait fait un arrêt, pourtant il a récupéré le ballon deux fois au fond des filets.

Les excuses s’amenuisent cependant avec les fans de Newcastle. Il est sûrement l’un des gestionnaires les plus pressés de conserver leur emploi, car les propriétaires ne se blâment jamais pour les mauvaises chutes, n’est-ce pas ?

Et bien sûr, nous avons Watford, qui à mon humble avis, n’en a pas assez pour pouvoir rester en Premier League. Il y a Norwich City, qui a vendu les meilleurs joueurs et qui veut toujours concourir dans cette ligue. Les deux ne se terminent généralement pas bien, n’est-ce pas ? La pression est forte, ainsi qu’à Burnley. Le 0-0 entre les deux équipes hier n’a pas non plus fait grand-chose pour soulager la pression de leurs managers.

Comme toujours, une ligue fascinante, et seul le temps nous le dira.