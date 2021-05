La course de quatre ans de T.Rex au n ° 1

Bien avant qu’ils ne deviennent T. Rex, le groupe appelé Tyrannosaurus Rex aurait naturellement pensé l’avoir craqué lorsque leur premier album, le grand titre My People Were Fair and Had Sky in their Hair… Mais maintenant, ils se contentent de porter des étoiles sur leurs sourcils. graphiques. Sorti en juillet 1968, il fait immédiatement les best-sellers au n ° 22, atteignant son apogée deux semaines plus tard au n ° 15.

Puis vint un revers. À peine trois mois plus tard, Marc Bolan et son partenaire dans le groupe, Steve Peregrin Took, ont sorti l’album de suivi Prophets Seers & Sages The Angels of the Ages – et il a raté les charts. Mais quatre ans après leur première sortie, les deux albums se retrouvent ensemble au n ° 1.

Un nouveau nom et un nouveau départ

Ce qui s’était passé dans l’intervalle, bien sûr, était qu’après deux autres enregistrements sous le nom de Tyrannosaurus Rex (Unicorn et A Beard of Stars), le groupe s’est abrégé, pour ainsi dire. Cela a conduit à une grave épidémie nationale de T. Rexstasy et de Bolanmania. L’album T.Rex de l’été 1971 a atteint le n ° 7, puis un ensemble Best Of de leurs premiers travaux est allé au n ° 21, avant qu’Electric Warrior ne soit tracé en octobre et passe Noël et la nouvelle année au n ° 1.

David Platz, l’éditeur de musique qui avait fondé Fly Records, a réédité Prophets Seers & Sages et My People Were Fair… en double album à la mi-avril 1972. Ils sont apparus sous le titre de bannière Tyrannosaurus Rex: Un début.

Les nouveaux fans de Bolan étaient désormais impatients de prendre n’importe quoi avec le nom de son groupe, et une seule réédition de «Debora» et «One Inch Rock» était déjà dans le Top 10, au n ° 7, la semaine où le double album a atteint les charts au n ° 2. Une semaine plus tard, l’album twinpack est passé au n ° 1, remplaçant Violet foncéTête de machine. Les premières effusions créatives de Bolan avaient été complètement adoptées par son nouveau public.