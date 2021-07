La course de rêve des petites et moyennes capitalisations touche-t-elle à sa fin ? Le risque-récompense n’est plus lucratif après le méga rallye

Au milieu de la tendance haussière actuelle, les indices midcap et smallcap ont dépassé leurs références antérieures sur plusieurs fronts. (Photo : REUTERS)

Les indices midcap et smallcap ont été sous le contrôle ferme des haussiers depuis que les marchés domestiques ont commencé à se redresser l’année dernière. Surperformant les indices de référence, les moyennes et petites capitalisations ont considérablement réduit l’écart de valorisation par rapport aux grandes capitalisations, mais avec cette forte hausse, le rapport risque-rendement ne reste plus lucratif, a déclaré la société de courtage et de recherche Motilal Oswal. Alors que l’indice Nifty 50 a grimpé de 43% au cours de la dernière année, le Nifty Midcap 50 a galopé de 73%. De même, l’indice Nifty Smallcap 250 a augmenté de 107 % au cours de la dernière année.

Risque-récompense pas lucratif maintenant

Au milieu de la tendance haussière actuelle, les indices midcap et smallcap ont dépassé leurs références antérieures sur plusieurs fronts. Les moyennes et petites capitalisations ont enregistré des mois consécutifs de rendements positifs, l’écart de rendement sur 12 mois par rapport au Nifty s’est amélioré, les valorisations relatives ont bondi et la contribution à la capitalisation boursière globale est en hausse. “La forte surperformance des moyennes capitalisations, renforcée par des bénéfices sains, des sentiments améliorés, une liquidité bénigne et un faible coût du capital, a plus que comblé l’écart de valorisation par rapport aux grandes capitalisations”, ont-ils ajouté.

La hausse des valorisations a maintenant érodé la décote des grandes capitalisations, diminuant la perspective risque-rendement. “Tout risque d’annulation en raison des inquiétudes concernant les hausses potentielles des taux d’intérêt peut avoir davantage d’impact sur les moyennes et petites capitalisations à notre avis”, a déclaré Motilal Oswal.

Mais la course de rêve n’est peut-être pas terminée

Bien que les valorisations puissent être élevées, le déblocage de l’économie pourrait toujours profiter aux sociétés cotées. « Les bilans et les flux de trésorerie se sont améliorés au cours de l’exercice 2021 alors que les entreprises ont resserré leurs coûts et se sont désendettées. Le déblocage progressif de l’économie et l’amélioration du contexte de la demande offrent des opportunités bottom-up. Une livraison de bénéfices cohérente par rapport aux attentes est essentielle pour une surperformance future », a déclaré Motilal Oswal.

Le récent rallye généralisé a conduit à une forte augmentation de la contribution de la capitalisation boursière des indices Midcap et Smallcap. Le rapport a souligné que la capitalisation boursière de l’indice Midcap 100 contribue désormais à 12,1% de la capitalisation boursière globale, contre 9,8% en mars de l’année dernière. Pendant ce temps, la capitalisation boursière des sociétés à petite capitalisation 100 en pourcentage de la capitalisation boursière globale a augmenté à 3,7% actuellement, contre 2,7% en mars 2020. Cependant, cela reste inférieur à la contribution maximale de 2017 à la capitalisation boursière des moyennes et petites capitalisations.

Nifty smallcap 100 se négocie actuellement avec une prime par rapport à Nifty 50 pour la première fois depuis 2014 et les valorisations Midcap 100 se négocient à égalité avec l’indice de référence. “Cependant, si l’on supprimait les sociétés déficitaires des deux indices, les indices Nifty Mid-cap et Nifty Small-Cap se négocient à un P/E de 21x et 23x les bénéfices de l’exercice 21, avec une décote marginale par rapport à Nifty, », indique le rapport.

