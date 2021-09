La course de rêve pour le secteur de l’acier devrait se poursuivre grâce à des facteurs favorables : Ranjan Dhar, directeur du marketing, AM/NS India

R : Les exportations sont inversement proportionnelles à la demande intérieure. Alors que nous continuons de voir une forte reprise de la demande intérieure, nous prévoyons des niveaux d’exportations plus faibles au cours des prochains mois.

Le secteur indien de l’acier est sur une course de rêve depuis un certain temps maintenant. La tendance devrait se poursuivre au cours des prochains mois, soutenue par plusieurs facteurs favorables, notamment la demande intérieure, a déclaré Ranjan Dhar, directeur marketing d’AM/NS India, dans une interview exclusive avec Surya Sarathi Ray. Extraits :

La production et la consommation d’acier au cours de la période d’avril à juillet de l’exercice en cours sont presque comparables à celles des quatre premiers mois de 2019-2020. Comment voyez-vous le mouvement des deux à l’avenir?

Après une baisse de la demande lors de la deuxième vague qui a frappé en mai et juillet ; nous assistons à une bonne reprise généralisée de la demande depuis août, en particulier dans les secteurs de l’automobile, des produits blancs et des infrastructures. Cependant, l’impact de la deuxième vague sur l’industrie n’a pas été aussi grave que la première car nous sommes tous bien préparés en termes de production, de logistique, de ventes et, plus important encore, de santé et de sécurité des parties prenantes pour faire face efficacement à la situation. Prenons l’exemple d’AM/NS India, la performance a été incroyable malgré la deuxième vague. Cependant, nous ne devons pas baisser la garde et être prudents face à toute nouvelle vague de covid.

Les exportations, cependant, ont augmenté de près de trois fois en avril-juillet FY’22 par rapport à avril-juillet FY’20. Cette tendance va-t-elle se poursuivre ?

Les exportations sont inversement proportionnelles à la demande intérieure. Alors que nous continuons de voir une forte reprise de la demande intérieure, nous prévoyons des niveaux d’exportations plus faibles au cours des prochains mois.

Obtenez-vous une meilleure réalisation des exportations?

Les données récentes sur les exportations montrent clairement que les exportations n’ont tendance à augmenter que lorsque la demande intérieure diminue, ce que nous avons vu se produire lors des deux vagues en Inde. Ainsi, bien que les prix internationaux aient été constamment supérieurs aux prix intérieurs depuis plus d’un an, le niveau élevé des exportations au dernier trimestre était fonction de la demande plutôt que des prix.

Quelle est votre opinion sur les prix intérieurs de l’acier? Est-ce que ça va monter à l’avenir ? Quels sont les facteurs qui vont conduire à ce mouvement ?

Historiquement, les prix indiens ont suivi la parité des prix à l’importation. Cependant, depuis plusieurs mois, les prix indiens sont à un rabais considérable (> 20%) par rapport aux prix internationaux. Les prix intérieurs seront soutenus par plusieurs facteurs au cours des prochains mois : premièrement, les prix intérieurs de l’acier sont fortement réduits par rapport aux prix mondiaux ; deuxièmement, l’amélioration de la demande intérieure, que l’on observe déjà depuis quelques semaines ; et troisièmement, un meilleur équilibre entre l’offre et la demande, principalement créé par les réductions de production attendues par la Chine au second semestre.

Comment les décisions chinoises de réduire la production nationale et de décourager les exportations vont-elles aider la sidérurgie indienne ?

Les changements sont certainement positifs pour l’industrie sidérurgique indienne, mais ils contribueront également à maintenir l’offre et la demande mondiales dans un état plus équilibré.

Quelles sont les destinations lucratives pour les entreprises sidérurgiques indiennes ? Ces marchés sont-ils traditionnels ou émergents ? Quels types de produits sont demandés sur ces marchés ?

L’Inde exporte régulièrement de l’acier vers des pays d’Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient et de l’Union européenne, entre autres. Il s’agit traditionnellement de marchés d’exportation forts pour nous, où le pays fournit à la fois de l’acier plat et de l’acier long. Nous voyons de plus en plus d’opportunités de fournir des produits en aval, y compris des aciers pour bobines laminés à froid, galvanisés et laminés à chaud, aux pays d’Asie de l’Est tels que le Vietnam et la Malaisie.

AMNS India augmentera-t-elle sa production d’aciers spéciaux en utilisant l’incitatif PLI ?

Le programme PLI est une politique très bienvenue et ouvre la voie à l’industrie sidérurgique indienne pour accélérer la production d’aciers spéciaux fabriqués dans le pays. Nous avons absolument des plans en place pour améliorer notre portefeuille de produits à valeur ajoutée et nos capacités pour réduire la dépendance à l’égard des importations de ces aciers, mais également augmenter la part de l’Inde dans les exportations d’acier à valeur ajoutée au fil du temps.

