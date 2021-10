La course de rue à Miami “n’aurait été belle qu’à la télévision”, déclare le directeur du circuit

in

L’associé directeur du Grand Prix de Miami a déclaré qu’une course de rue dans la ville aurait “seulement été belle à la télévision”.

La Formule 1 se rendra dans la ville de Floride pour la première fois la saison prochaine, avec un week-end de course qui se déroulera sur le tout nouveau Miami International Autodrome, une piste construite autour du Hard Rock Stadium.

Avant qu’il ne soit décidé que ce site serait construit, il a été question que l’événement serait une course de rue se déroulant dans le centre-ville.

Tom Garfinkel, le directeur général, dit que c’était l’intention initiale et c’est pourquoi il a fallu si longtemps pour que la course soit confirmée, et est heureux qu’ils aient finalement décidé de ne pas créer un tel circuit car il n’aurait pas produit de bonnes courses.

“Les grandes choses prennent du temps”, a-t-il déclaré Auto Motor und Sport.

« Nous avons d’abord essayé de construire un itinéraire dans le centre-ville de Miami, mais il y avait des résistances et des contraintes sur le tracé de l’itinéraire.

« Notre objectif était de construire une piste de course où vous pourrez vivre des courses passionnantes. La route au centre-ville aurait offert peu d’occasions de dépassement. Cela n’aurait été beau qu’à la télé.

« Il a donc fallu un certain temps pour arriver là où nous construisons maintenant la piste. Ici, nous pouvons concevoir le cours à partir d’une feuille de papier vierge.

« Il a également fallu un certain temps pour obtenir tous les permis. Ensuite, il y a eu la pandémie de corona. Cela a causé de nouveaux retards. »

Lorsque les commissaires de la ville ont voté en faveur de l’organisation d’une course de F1 dans la région plus tôt cette année, un certain nombre d’habitants n’étaient pas satisfaits de la décision.

Cependant, Garfinkel dit que les résidents de Miami sont positifs à propos de l’événement et comprennent que c’est une bonne chose pour la région.

« Les gens sont extrêmement enthousiastes. Nous avons eu le temps de les préparer », a-t-il déclaré.

« Et il y a une culture du sport automobile dans cette ville. Nous avons déjà organisé des courses IndyCar à Miami. Ce n’est pas loin de Homestead. De nombreux pilotes de course comme Emerson Fittipaldi ou Juan Pablo Montoya y vivent.

«Les gens comprennent ce que cela signifie pour quiconque dans cette région d’avoir un événement mondial comme un Grand Prix à Miami. Économiquement et en termes de valeur d’attention.

« Nous enregistrons un grand intérêt pour ce Grand Prix, également dans le reste des États-Unis. »