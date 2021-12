La course de Verstappen et son dernier titre dans le dernier tour ont été un exploit unique en Formule 1 – .

Alors qu’un point d’interrogation important plane toujours sur le résultat du Grand Prix d’Abou Dhabi, les statistiques de la finale de la saison sont, officiellement, provisoires.

En supposant que les choses restent telles qu’elles sont – et un changement serait extrêmement controversé car cela modifierait presque certainement le résultat du championnat – voici les statistiques notables de la course du week-end dernier.

Avec la 20e victoire de sa carrière – le mettant à égalité avec Mika Hakkinen – Max Verstappen est devenu le 34e champion du monde de l’histoire de la Formule 1, et le premier des Pays-Bas. Sa victoire au championnat signifie que Stirling Moss détient à nouveau le record du plus grand nombre de courses – 16 – sans jamais remporter le titre.

Verstappen a décroché une pole position vitale samedi, le 13e de sa carrière, lui donnant autant que Graham Hill, Jack Brabham, Jacky Ickx, Jacques Villeneuve, Juan Pablo Montoya et Mark Webber.

Button n’a pas mené jusqu’au dernier tour au Canada il y a 10 ans. Cependant, il a été battu au premier virage par Lewis Hamilton, qui est resté devant lui pour le reste de la course jusqu’à ce dernier tour décisif. Verstappen n’a mené qu’un seul tour de la course – le tour final. La dernière fois que cela s’est produit, c’était lorsque Jenson Button a remporté le Grand Prix du Canada en 2011, dépassant Sebastian Vettel dans le dernier tour.

Sur les 1 057 courses du championnat du monde à ce jour, ce n’était que la 13e fois qu’une course était remportée par un pilote qui n’avait mené que le dernier tour. Deux de ces occasions ont également été décisives pour le dernier tour du championnat. Cependant, dans les deux cas, le pilote qui a perdu la tête a tout de même remporté le titre : Jack Brabham lorsqu’il a été dépassé par Bruce McLaren au Grand Prix des États-Unis de 1959, et Villeneuve après que Hakkinen et David Coulthard l’aient dépassé lors du Grand Prix d’Europe 1997.

Verstappen est donc devenu le premier pilote de l’histoire de la F1 à décrocher le titre avec un dépassement dans le dernier tour pour la victoire dans une course qu’il n’avait pas menée jusque-là.

Le pilote Red Bull a également signé le meilleur tour en course et en compte désormais 16 au total, ce qui le place à égalité avec Daniel Ricciardo. Il s’agissait de son troisième tour du chapeau avec une victoire, une pole et un tour le plus rapide, une semaine après que Hamilton ait fait de même à Djeddah.

Sainz a terminé sa saison sur le podiumCarlos Sainz Jnr a enregistré son sixième podium, ce qui lui a permis de terminer l’année à la cinquième place de sa carrière au championnat, un meilleur qu’il n’avait réussi au cours des deux dernières saisons. Il a également terminé devant son coéquipier Charles Leclerc, qui a perdu deux places à la septième place derrière Sainz et Lando Norris lors de la dernière course.

Alors que McLaren a glissé d’une place à la quatrième place du championnat des constructeurs par rapport à l’année dernière, ils ont un exploit à célébrer. Ils étaient la seule équipe toute la saison à réaliser un doublé, lorsque Ricciardo a mené Norris à la maison à Monza.

Il n’y avait aucune consolation pour Haas à la fin d’une saison difficile, cependant, car ils ont enregistré leur toute première saison sans point.

À l’opposé du tableau des points, Mercedes a remporté le championnat des constructeurs pour la huitième année consécutive. Mais la manière dont Hamilton a perdu le titre des pilotes les dérange profondément, et il reste à voir s’ils interjetteront appel qui pourrait théoriquement forcer un changement au record, aussi improbable soit-il.

