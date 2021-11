La course de Virginie [UPDATED] | Ligne électrique

Je me prépare à regarder le match 6 des World Series. C’est là que ma principale attention sera portée tant que le jeu sera compétitif. À en juger par les matchs passés, cela pourrait prendre quatre heures.

Quant à la course Virginia, je la surveillerai de temps en temps, bien sûr.

Les premières indications sont que ce sera proche mais que Youngkin a un petit avantage (c’est ce que beaucoup de gens ont dit ces derniers temps). Ce point de vue est basé sur le fait que, dans les premiers retours, Youngkin est un peu en avance sur ce qu’il est dans un modèle qui a la course 50-50. En d’autres termes, il fait un peu mieux jusqu’à présent que ce qu’il doit faire pour gagner. Et cela serait le cas dans une série de comtés qui ont communiqué des résultats.

Cependant, il est trop tôt pour tirer des conclusions fermes sur qui va gagner. C’est comme ça que ça me semble, en tout cas.

MISE À JOUR : Voici quelques bonnes nouvelles apparemment importantes d’Henry Olsen :

Loudoun [County] a maintenant clairement inclus son vote anticipé dans son total, comme je le pensais, et la nouvelle est fabuleuse pour Youngkin ! Il ne traîne que de 5,6% dans un comté que Northam a gagné 20%, et avec 15 circonscriptions restantes, cette marge devrait encore diminuer. Ground Zero pour la production de tubes cathodiques pour Glenn.