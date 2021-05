La course défensive des Jets au repêchage de la NFL se poursuit avec Jason Pinnock ⋆ .

Après avoir attendu jusqu’au cinquième tour pour prendre un joueur défensif, le directeur général des Jets, Joe Douglas, en a pris trois dans le tour.

Le demi de coin de Pittsburgh Jason Pinnock était le dernier choix des Jets dans la ronde, venant au choix 175, qu’ils ont acquis dans un échange avec les Chiefs.

Les Jets ont emmené Jason Pinnock dans le repêchage de la NFL.

Pinnock rejoint le secondeur d’Auburn Jamien Sherwood et le demi de coin Duke Michael Carter II en tant que choix de cinquième ronde des Jets. Le Pinnock de 6 pieds et 204 livres n’est pas devenu un partant à temps plein pour les Panthers avant sa dernière année. Il a couru un tableau de bord de 4,45 à 40 verges et a des valeurs mesurables impressionnantes. Il a mené les Panthers avec trois interceptions et huit passes défendues à chacune de ses trois dernières saisons à l’université.

Les Jets sont très minces au cornerback, donc Pinnock pourrait voir le temps en tant que recrue en défense et il jouera certainement des équipes spéciales.

Les Jets ont envoyé le choix 162 et un choix de sixième ronde (226) à Kansas City pour le choix 175 et un choix de sixième ronde (207) dans le cadre d’un échange au cinquième tour. Les Jets ont trois choix au sixième tour.