La course d’essai du métro de Kanpur a été interrompue ! Les Kanpurites auront bientôt accès aux meilleures installations de transport, selon Adityanath

Le métro, dans la première phase, circulera entre IIT Kanpur et Motijheel, sur une distance de 9 kilomètres.

Mercredi, le CM Yogi Adityanath de l’Uttar Pradesh a mis fin à la course d’essai du métro de Kanpur. Selon le ministre en chef, bientôt, les habitants de la ville auront accès aux meilleurs moyens de transport. Dans son allocution lors de l’événement d’essai du métro de Kanpur entre IIT-Kanpur et Motijheel, le ministre en chef a déclaré que dans les prochains jours, le processus d’essai du métro sera achevé et que le système ferroviaire du métro de Kanpur sera lancé pour les Kanpurites par Le Premier ministre Narendra Modi. Notant que le projet de métro est en cours d’achèvement avant l’heure prévue, Adityanath a déclaré dans un rapport de la PTI que les habitants de Kanpur auront la meilleure installation de transport sous la forme de Metro Rail dans les quatre à six prochaines semaines.

Le magistrat de district Visakh G Iyer a déclaré que l’exploitation du réseau ferroviaire du métro de Kanpur devrait commencer à partir du 31 décembre. Le CM de l’Uttar Pradesh, cependant, a ordonné que l’exploitation commerciale du métro de Kanpur devrait commencer entre le 15 et le 20 décembre. Selon le CM, les travaux du métro de Kanpur ont débuté le 15 novembre 2019. Le monde entier ainsi que le pays, depuis 19 mois, sont confrontés à la pandémie mondiale de Covid-19. L’Uttar Pradesh Metro Rail Corporation a réussi cet exploit malgré ce défi. Le Centre a également contribué à l’ensemble de ce programme, a-t-il déclaré.

Auparavant, le directeur général de l’Uttar Pradesh Metro Rail Corporation, Kumar Keshav, avait informé le CM d’Uttar Pradesh du projet de métro de Kanpur. Le métro, dans la première phase, circulera entre IIT Kanpur et Motijheel, sur une distance de 9 kilomètres. La deuxième phase du projet de métro fonctionnera entre Motijheel et Transport Nagar. Pendant ce temps, le BJP a été accusé par le parti Samajwadi, de s’attribuer le mérite des stratagèmes lancés dans son régime. La fondation du métro de Kanpur a été posée le 4 octobre 2016, en présence du ministre de l’Union de l’époque, Venkaiah Naidu, ainsi que du député de l’époque, Murli Manohar Joshi. Le parti Bharatiya Janata n’a rien à son actif, il ne s’attribue donc que le travail du gouvernement précédent, a déclaré un porte-parole du parti dans le rapport.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.