La course d’inflation actuelle est similaire à d’autres épisodes de l’histoire, mais avec des différences importantes

Les chaînes d’approvisionnement critiques sont étouffées. La demande monte en flèche. Les prix montent en flèche et tout le monde commence à paniquer à propos de l’inflation et à se demander combien de temps cela va durer.

Est-ce 1945 ? 1916 ? 1974 ?

La réponse, bien sûr, est tout ce qui précède, et vous pouvez également y ajouter 2021.

L’inflation n’est pas quelque chose de nouveau pour les États-Unis, car le pays a survécu à sept épisodes de hausse des prix durables depuis la Seconde Guerre mondiale, y compris la période actuelle, qui est la plus forte en 30 ans. Sortir du choc pandémique a été un exercice difficile pour la plus grande économie du monde, et l’inflation a été un effet secondaire douloureux.

Mais essayer de trouver un parallèle historique – et donc peut-être une issue – n’est pas facile. Pratiquement chaque cycle présente au moins quelques similitudes avec les autres, mais chacun est unique à sa manière.

La comparaison la plus courante avec ces jours est la stagflation – croissance faible, prix élevés – environnement des années 70 et du début des années 80. Et bien qu’il y ait probablement au moins une certaine validité à cela, la réalité est plus compliquée.

« En ce qui concerne l’ampleur de l’inflation, elle touche à peu près tout. C’est généralisé, ou plus que ce que nous avons vu dans les années 1970 », a déclaré Peter Boockvar, directeur des investissements chez Bleakley Advisory Group. « La question est de savoir combien de temps il reste élevé et quand il recule et à quel rythme se stabilise-t-il? »

La plupart des décideurs américains rejettent la connexion des années 1970.

Des dirigeants tels que le président de la Réserve fédérale Jerome Powell, la secrétaire au Trésor Janet Yellen et les responsables de l’administration Biden considèrent l’inflation comme temporaire et presque entièrement due à des facteurs uniques à la pandémie. Une fois que ces facteurs se sont calmés, ils voient l’inflation baisser, atteignant finalement le niveau de 2 % que la Fed considère comme emblématique d’une économie saine et en croissance.

Certains économistes de la Maison Blanche ont affirmé que la période actuelle ne ressemble pas à l’ère de la stagflation, mais plutôt au climat de l’immédiat après-guerre, lorsque le contrôle des prix, les problèmes d’approvisionnement et la demande extraordinaire ont alimenté des gains d’inflation à deux chiffres qui ne se sont calmés qu’après la fin des années 40.

« La pénurie actuelle de biens durables est similaire – une crise nationale a nécessité de perturber les processus de production normaux », a écrit une équipe d’économistes de la Maison Blanche dans un article de juillet 2021. « Au lieu de rediriger les ressources pour soutenir un effort de guerre, les capacités de fabrication ont été temporairement fermées ou réduites pour éviter la contagion du COVID. »

Une fois que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement auront été corrigées – et il y a des signes qu’au moins les principaux ports sont de moins en moins encombrés ces derniers jours – « l’inflation pourrait rapidement baisser une fois que les chaînes d’approvisionnement seront entièrement en ligne et que la demande refoulée se sera stabilisée », a déclaré le journal.

Transitoire, permanent ou « intermédiaire »

L’idée que l’inflation est « transitoire » – un terme éculé qui n’est plus à la mode – est au cœur de l’insistance des autorités budgétaires et monétaires sur le fait qu’une politique excessivement accommodante n’est pas à blâmer pour la flambée de l’inflation.

Cependant, une politique facile a été au cœur de nombreux cycles précédents, et essayer de tout imputer à la pandémie ne s’est pas particulièrement bien passé avec les consommateurs, dont la confiance est au plus bas de la décennie, et à Wall Street, où les investisseurs deviennent nerveux. sur la durée de l’inflation.

La question de savoir si l’inflation est temporaire, en fait, est probablement le plus grand débat qui se déroule actuellement dans les cercles d’investisseurs.

« Le débat est toujours rédigé en noir et blanc. La réalité est que c’est probablement entre les deux », a déclaré Jim Paulsen, stratège en chef des investissements chez Leuthold Group.

En fait, Paulsen a étudié l’inflation au cours du siècle dernier et a découvert que même s’il peut y avoir eu de nombreuses périodes où elle est devenue problématique, il n’y en a que deux où elle s’est avérée durable : après la Première Guerre mondiale et dans les années 1970-début des années 1980 susmentionnées. .

Il est en grande partie dans le camp que cette course passera également, car elle a été alimentée en grande partie par des problèmes de chaîne d’approvisionnement qui finiront par se résoudre.

Pourtant, il se méfie de se tromper.

« Ce n’est pas aussi temporaire que nous le pensions au départ, mais je pense toujours que ce sont les meilleures chances » que cela passe dans les mois à venir, a déclaré Paulsen. « Mais je dirais aussi que c’est sans aucun doute le plus gros risque que ce ne soit pas le cas. Si ce n’est pas le cas, alors c’est un résultat désastreux non seulement pour les actions mais aussi pour l’économie si c’est vraiment un emballement. »

Le danger d’inflation vient du fait que ce cycle ne ressemble à aucun autre d’une manière importante : les décideurs n’ont jamais rien jeté de près de cette somme d’argent à l’économie.

« Abus de politique »

Alors que les présidents Joe Biden et Yellen ont insisté sur le fait que toutes les mesures de relance budgétaire et monétaire ne sont pas la cause sous-jacente de l’inflation, l’argument selon lequel près de 10 000 milliards de dollars entre le Congrès et la Fed n’ont pas fait monter les prix est difficile à avaler pour certains.

Même si Paulsen pense que les conditions actuelles s’estomperont en 2022, il s’inquiète de ce qu’il appelle « l’abus de politique synchronisé à l’échelle mondiale ». Essentiellement, le sens est que les décideurs politiques restent en position d’urgence pour une situation économique qui semble avoir dépassé la phase de crise, avec un potentiel de débordement si les autorités continuent d’augmenter la pression.

Néanmoins, il considère également la baisse des prix des matières premières – avec le pétrole au centre – ainsi que la baisse des coûts d’expédition et la diminution des bouchons dans les ports comme des signes encourageants que l’inflation, du moins en termes historiques, s’avérera temporaire.

« Et si l’année prochaine, nous déclarions non seulement une pseudo-victoire sur Covid, mais aussi sur l’inflation ? » dit Paulsen.

L’émergence d’une nouvelle variante du Covid en Afrique du Sud complique les deux questions. Même Powell, Bush et d’autres dans le camp de l’inflation transitoire disent que la pandémie a été la cause première des pressions sur les prix, donc si la nouvelle variante se transforme en une menace plus importante, cela signifie que l’inflation reste plus élevée plus longtemps.

À côté de cela, cependant, la plupart des économistes traditionnels s’en tiennent à la conviction que 2022 annoncera une baisse significative de l’inflation.

Comment tout se termine

Mark Zandi, l’économiste en chef de Moody’s Analytics, est du même avis même s’il dit qu’il existe des parallèles étroits entre la situation actuelle et l’inflation galopante des années 1970.

D’une part, il a déclaré que les vagues de ce choc inflationniste étaient à la fois induites par la demande et le produit de problèmes d’offre en raison des embargos pétroliers à l’époque. Les syndicats qui ont pu négocier des augmentations du coût de la vie dans les contrats ont également stimulé la spirale salaires-prix.

Une Fed sensible a également contribué aux problèmes en prenant l’inflation trop à la légère et en résistant aux hausses de taux d’intérêt qui auraient pu ralentir l’économie.

Bien que les décideurs de la Fed aient mis du temps à resserrer leurs positions de nos jours, ils ont promis que si les anticipations d’inflation devenaient déséquilibrées, ils agiraient. L’inquiétude, cependant, est que la Fed est déjà trop tard.

« La spirale salariale que nous avons subie à l’époque était due aux COLA et à l’explosion des anticipations d’inflation. Ils ont augmenté et la Fed ne l’a pas reconnu et n’y a pas répondu », a déclaré Zandi. « En supposant que chaque future vague de virus soit moins perturbatrice, alors, oui, je pense que nous verrions des signes de modération. »