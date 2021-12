La course électrique de F1 « pas possible »

12/08/2021 à 10:13 CET

L’industrie automobile peut passer au vert et se diriger vers un avenir entièrement électrique, Mais on ne peut pas en dire autant de la Formule 1, du moins pas avant des décennies.

C’est selon le président sortant de l’instance dirigeante du sport, la Fédération internationale de l’automobile (FIA). « Ce n’est tout simplement pas possible », explique Jean Todt, avec un hochement de tête et un sourire ironique.. « En Formule 1, une distance de course est d’environ 200 miles (305 km). Sans recharge, avec les performances des voitures, l’électricité ne le permettra pas », a-t-il déclaré.

« Peut-être dans 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. Mais maintenant, ce serait tout simplement impossibleLe Français de 75 ans est une figure clé du sport automobile mondial. Ancien copilote (ou navigateur) en rallye, il a ensuite supervisé l’équipe de Formule 1 Ferrari avec laquelle Michael Schumacher a remporté cinq de ses sept championnats du monde. en charge de Ferrari, il a été élu président de la FIA en 2009. Todt est resté en poste depuis, mais se retirera plus tard ce mois-ci.