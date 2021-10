Thomas Tuchel a exhorté ses joueurs marginaux à monter au créneau alors que les blessures de Romelu Lukaku et Timo Werner lors de la victoire sur Malmö semblent sur le point de priver Chelsea du duo de frappeurs.

Lukaku boitait à la 23e minute avant que Werner ne soit forcé d’entrer sur le terrain une minute avant la mi-temps. Les blessures n’ont pas gêné les Bleus pendant le match car ils s’est rendu à un triomphe 4-0. Andreas Christensen a ouvert le score à la neuvième minute seulement – ​​son premier but pour les Londoniens de l’ouest.

Jorginho rentrait ensuite chez lui depuis le point de penalty à la 19e minute après que Lasse Nielsen eut fait tomber Lukaku. L’attaquant belge a tenté de continuer après le défi mais a clopiné le terrain peu de temps après.

Les hôtes étaient à l’aise à la mi-temps mais ont mis le jeu au lit trois minutes après la pause. Remplacer Kai Havertz s’est faufilé devant le gardien remplaçant de Malmö, Ismael Diawara.

Et Jorginho a complété le score à la 57e minute avec un autre penalty après qu’Antonio Rudiger ait été enfermé dans la surface. Après avoir été battu 1-0 par la Juventus lors de sa dernière rencontre en Ligue des champions, Tuchel envisageait une réponse.

Et le tacticien allemand était satisfait à la fois du résultat et de la démonstration de ses charges.

« Nous voulions trois points et les voulions mérités et nous les avons tous les deux », a-t-il déclaré à BT Sport. «Nous avons joué avec une intensité énorme, nous l’avons exigé de nous et nous avons joué un excellent match jusqu’à ce qu’il soit 4-0. Nous sommes très heureux. »

Tuchel s’attend à ce que le duo rate le week-end

La défaite de Stamford Bridge voit Chelsea deuxième du groupe H avec six points. La Juve est en tête et a le maximum de points après avoir battu le Zenit Saint-Pétersbourg 1-0.

L’attention se tourne maintenant vers les affaires intérieures, Chelsea affrontant Norwich samedi. Et Tuchel ne s’attend pas à ce que ses stars crochues s’en sortent.

« Nous avons une torsion de la cheville pour Romelu, et des blessures musculaires et ischio-jambiers pour Timo, donc ils seront absents quelques jours, je suppose », a-t-il ajouté. «Normalement, nous sommes bien placés en ce qui concerne les blessures, seul Christian Pulisic est absent, mais tout le monde nous manque. Nous avons beaucoup de jeux, beaucoup de compétitions, alors maintenant nous devons faire face et trouver des solutions, pas d’excuses. »

Lukaku est superbe depuis son retour au club. Mais le manager veut maintenant que les autres prouvent leur valeur avec l’ancien homme de Manchester United mis à l’écart.

« Les deux étaient en bonne forme, ils sont dangereux et peuvent créer et marquer, alors maintenant nous devons trouver des solutions et les gars qui attendaient leur chance doivent s’intensifier et marquer », a-t-il poursuivi.

« La course est lancée, les gars qui débutent contre Norwich ont notre confiance et nous allons essayer de trouver de nouvelles solutions. Nous avons déjà gagné des matchs avec Werner et Lukaku, nous ne voulons pas de ces problèmes trop souvent mais cela arrive pendant une saison.

