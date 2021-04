La course GP2 donne à Schumacher une expérience utile en Algarve parmi les recrues de F1

En résumé: Mazepin, Schumacher et Tsunoda font un voyage dans l’inconnu ce week-end au Portugal, et ont utilisé des approches différentes pour surmonter leur inexpérience sur une piste assez nouvelle en F1.

En bref

Comment les recrues de F1 se sont préparées pour l’Algarve Aucune des trois recrues de F1 n’a jamais couru à Algarve auparavant, et ils ont adopté des approches très différentes pour se préparer pour le Grand Prix du Portugal de ce week-end sur le circuit.

Yuki Tsunoda d’AlphaTauri, le seul des trois à avoir marqué des points jusqu’à présent, a gardé les choses simples et fait «quelques sessions de simulation, ce que je fais normalement avant la semaine de course». Comme la plupart des pilotes ont tendance à visiter le simulateur de leur équipe avant de courir sur un circuit où ils ont peu d’expérience, le cadre de référence de Tsunoda était si limité que même la marche sur piste du jeudi l’a pris par surprise.

«Beaucoup de haut en bas, je ne m’attendais pas à cette énorme différence», a-t-il déclaré. “Je suis vraiment impatient d’y être.”

Le duo de Haas, Mick Schumacher et Nikita Mazepin, ont tous deux embarqué dans de vrais véhicules pendant la pause après le Grand Prix d’Émilie-Romagne à Imola, mais de types très différents. Schumacher a testé une voiture Ferrari F1, bien qu’à Fiorano, mais il a déjà testé en privé à Algarve.

«J’ai été ici dans une voiture GP2, 2018», a-t-il révélé. «C’était évidemment avant qu’il ne soit refait à neuf, donc je n’ai pas piloté le nouveau, j’appellerais probablement ça les nouvelles bosses ici. Mais c’est une piste très amusante. Il a toujours la même caractéristique de ces parties ondulantes et beaucoup de coins aveugles. J’ai vraiment hâte de le conduire demain. »

Son coéquipier Mazepin, quant à lui, a passé la dernière quinzaine de jours hors route en Russie.

“Avec la réglementation actuelle de ne pas pouvoir tester à moins que ce soit une voiture de F1 de deux ans, il n’y a vraiment pas beaucoup d’options de ce que j’aurais pu faire”, a déclaré Mazepin. «Et puis il y a aussi les restrictions Covid-19 qui me permettaient seulement de rentrer chez moi et de voir ma famille et de passer un peu de temps à l’extérieur et de conduire quelque chose hors route. C’était la seule chose que j’aurais pu faire. Tellement bon pour Mick qu’il a fait ce qu’il a fait, mais j’ai aussi fait ce que j’aurais pu faire.

La F1 réaffirme que les manches mexicaines et américaines se dérouleront

La F1 a rassuré les fans que les deux courses restantes en Amérique du Nord se dérouleront cette année suite à l’annulation du Grand Prix du Canada. La course a été officiellement annulée jeudi, avec un événement de remplacement à Istanbul Park en Turquie immédiatement annoncé à sa place.

Avec les prochaines manches nord-américaines dans six mois, la F1 a donné un préavis pour s’attendre à ce que les deux courses aient lieu. “En ce qui concerne l’annonce de l’annulation du Grand Prix du Canada 2021, nous tenons à assurer que le Grand Prix de Formule 1 de Mexico 2021 présenté par Heineken aura lieu en octobre prochain”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

En ce jour en F1

Il y a cinq ans, le leader du championnat, Nico Rosberg, a remporté la pole position du Grand Prix de Russie après que son coéquipier Lewis Hamilton ait souffert de problèmes de moteur au deuxième trimestre.

