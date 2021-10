La course médaillée de bronze de la Suède a pris d’assaut la Coupe du monde 1994

En qualification pour la Coupe du monde 1994, la Suède a remporté un groupe très compétitif devant la génération dorée de la Bulgarie et la France d’Eric Cantona. Cela a offert un échantillon de la puissance de cette équipe suédoise. La course médaillée de bronze de la Suède était vraiment quelque chose de spécial.

La course de médaille de bronze de la Suède qui a pris d’assaut la Coupe du Monde de la FIFA 1994

Phase de groupes de 1994 et choc de l’Arabie saoudite

Le Cameroun était le paquet surprise de la Coupe du monde précédente et ils ont constitué l’opposition de la Suède lors du premier match. Roger Milla, maintenant âgé de 42 ans, espérait un autre été magique, mais un autre Roger, Ljung, a compromis les chances du Cameroun à la huitième minute. Cette détresse a duré la majeure partie de la première mi-temps, mais le match a basculé à la 47e minute. Cependant, Martin Dahlin a béni la Suède avec l’égalisation 18 minutes plus tard. Le score final était de 2-2. Ensuite, la Suède a eu un match crucial contre la Russie.

La Suède a rapidement pris l’avantage contre le Cameroun, mais elle était du mauvais côté d’un penalty rapide contre la Russie. L’éventuel meilleur buteur Oleg Salenko l’a converti avec confiance. Cependant, 35 minutes plus tard, Tomas Brolin a rendu la pareille mais en convertissant son penalty avec encore plus de sang-froid. Ensuite, il était temps pour Martin Dahlin de briller à nouveau, tout comme il l’a fait contre le Cameroun, inscrivant deux têtes en seconde période, dont l’un était l’un des buts du tournoi. La Suède a gagné 3-1 et a fait couler le sous-marin russe.

A moins que le Cameroun ne réussisse une démolition miracle contre la Russie, le Brésil et la Suède avaient déjà assuré leur place en huitièmes de finale, mais la Suède et Kennet Andersson n’avaient pas l’intention de laisser le Brésil dicter le match. Personne, sauf peut-être Franco Baresi, ne pourrait arrêter le premier Romario, cependant.

Néanmoins, la Suède était dans les 16 derniers où l’Arabie saoudite les attendait. Une équipe saoudienne qui a triomphé d’une équipe belge qui a battu les Pays-Bas. Mais Martin Dahlin et Kennet Andersson ont finalement accordé à la Suède une victoire confortable, malgré le superbe but de consolation de Fahad Al-Ghesheyan.

Quart de finale dramatique contre la génération dorée de la Roumanie

En quarts de finale, la Suède affronterait la génération dorée de la Roumanie, qui avait remporté un groupe compétitif et battu l’Argentine en huitièmes de finale. Le match a été bloqué à 0-0 pendant longtemps, jusqu’à la 78e minute. Brolin a converti une brillante variante de coup franc et a envoyé les fans suédois dans des célébrations délirantes, mais Florin Răducioiu a refroidi l’ambiance 10 minutes plus tard. Des prolongations se profilaient, et apparemment une victoire roumaine, alors que Răducioiu donnait l’avantage à la Roumanie et Stefan Schwarz était expulsé à la 101e minute. Mais Kennet Andersson s’est à nouveau montré à la hauteur, devant Florin Prunea, et a porté le score à 2-2.

Håkan Mild a tiré le premier penalty. Six pénalités plus tard, Mild était, si possible, encore plus dévasté. Tout le monde avait converti ses coups sauf lui. Răducioiu, Andersson, Hagi, Brolin, Lupescu et Ingesson. À ce stade, Mild serait un bouc émissaire pour le reste de sa carrière. Puis vint l’heure de la pénalité numéro huit. Dan Petrescu contre Thomas Ravelli. Ensuite, Roland Nilsson a intensifié. Le souvenir le plus récent de Nilsson aux tirs au but était contre Barcelone lors de la demi-finale de la Coupe d’Europe 1986, où il a raté, mais il n’y avait aucun doute cette fois.

Le match suivant était très chargé. Dumitrescu contre Ravelli. Plus tôt dans le match, Ravelli a réprimandé Dumitrescu pour avoir plongé, ce à quoi le Roumain a répondu en crachant. Mais Dumitrescu a répondu de manière plus convaincante depuis le point de penalty. Alors que les tirs au but approchaient, un jeune Henrik Larsson avait la chance de remporter le match, mais le ballon était un peu trop difficile à contrôler à temps. Il s’est avéré vital à onze mètres, cependant. Cependant, ce match serait plutôt dans les mémoires pour une autre raison. Thomas Ravelli est devenu un héros.

Coup de cœur en demi-finale contre le Brésil de Romario

Le Brésil et surtout Romario ont été catégoriques tout au long du tournoi, marquant contre les Pays-Bas en quarts de finale et dans tous les matches de la phase de groupes. Les Suédois et les Brésiliens devaient désormais s’affronter en demi-finale de la Coupe du monde 1994. C’était la première fois que la Suède atteignait ce stade depuis l’organisation de la compétition en 1958, où le Brésil leur refusait un titre capital. L’histoire s’est répétée et le Brésil a gagné, mais avec un seul but. À ce jour, Brésil-Suède est le match de Coupe du monde le plus commun de tous les temps.

Avec la Suède, la Bulgarie a été la grande surprise cet été-là, après avoir battu les géants argentin et allemand et succomber de justesse à une équipe italienne inspirée de Roberto Baggio en demi-finale. Mais la partie bulgare avait son propre talisman – Hristo Stoichkov. Cette Bulgarie d’inspiration Stoichkov se tenait entre la Suède et une médaille de bronze. La Suède devrait battre la Bulgarie lors du match de barrage pour la troisième place d’une Coupe du monde. Ces deux équipes appartenaient même au même groupe de qualification ; à Stockholm, la Suède a gagné 2-0 et fait match nul 1-1 lors du match retour à Sofia.

À Los Angeles, l’histoire a été écrite. Quatre buts en première mi-temps. Peut-être la meilleure mi-temps jamais réalisée par l’équipe nationale suédoise. Stefan Schwarz en particulier a eu le temps de sa vie avec ses dribbles et Henrik Larsson a marqué son premier but dans un tournoi majeur. Au-delà du score convaincant, le match a également mis en évidence à quel point cette équipe suédoise était forte lorsque Anders Limpar d’Arsenal a été remplacé à 10 minutes de la fin. Les 10 seules minutes qu’il a joué cet été-là. À presque n’importe quelle autre époque, Limpar aurait été un joueur clé dans le onze de départ, mais cette féroce équipe suédoise de 1994 l’avait relégué sur le banc.

