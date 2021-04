La course parfaite du FC Bayern Frauen touche à une fin malheureuse

Le FC Bayern Munich Frauen a vu sa course parfaite prendre fin aux mains de son rival Wolfsburg dans le DFB-Pokal.

La défaite a mis fin à une séquence de 26 victoires consécutives pour les Frauen, qui ont été excellents dans toutes les compétitions cette saison.

Pour FCBayern.com, Wolfsburg a pris une avance de 2-0 à la mi-temps et n’a jamais regardé en arrière:

Alexandra Popp (13e) a donné une avance de 1-0 à l’équipe locale au stade AOK de Wolfsburg et Ewa Pajor (45e + 2) a inscrit le deuxième but avant la pause. Pour les femmes du Bayern, non seulement le rêve de la finale à Cologne s’est terminé prématurément, mais aussi une incroyable série de 26 matchs de compétition consécutifs.