La course parmi les quatre premiers de la Premier League est «la plus excitante depuis des années» alors qu’Arsenal, Manchester United, Tottenham et West Ham se battent pour le football de la Ligue des champions

La course parmi les quatre premiers de la Premier League a été considérée comme «la plus excitante depuis des années» avec Arsenal, Manchester United, Tottenham et West Ham se battant tous pour cette dernière place en Ligue des champions.

Quatre points seulement séparent les Gunners en quatrième position et United en septième – et cet écart pourrait se réduire d’ici la fin du week-end.

Arsenal détient actuellement la quatrième place de la Premier League

L’équipe de Mikel Arteta a perdu des points à Man City samedi, mais semble la meilleure depuis des années.

Les Spurs et les Hammers ont tous deux remporté des matchs acharnés pour mettre encore plus de pression.

L’ancien attaquant d’Aston Villa, Gabby Agbonlahor, a déclaré que vous pouvez oublier la course au titre, la bataille pour la place finale de la Ligue des champions est l’endroit le plus excitant.

Agbonlahor a déclaré à talkSPORT: « Arsenal perd des points, les Spurs et West Ham gagnent. Cela va être la course la plus excitante que nous ayons eue pour les quatre premiers depuis des années.

« Man City remportera le titre assez confortablement, mais la course des quatre premiers est ce que je suis impatient de regarder cette saison. »

West Ham est une menace pour n’importe quelle partie quand ils sont à leur meilleur

Il a ajouté : « Je suis tellement excité pour cette course parmi les quatre premiers. West Ham ne va nulle part. Arsenal ressemble à une bonne équipe maintenant, les Spurs le sont aussi.

« Manchester United ne peut pas jouer pire, alors ils vont aussi se battre pour cette place parmi les quatre premiers. »

West Ham a battu Crystal Palace 3-2 à Selhurst Park samedi et a impressionné sous David Moyes au cours des 18 derniers mois.

Agbonlahor veut les voir entrer en Ligue des champions pour faire bouger un peu les choses.

Conte est la raison pour laquelle Tottenham terminera quatrième, déclare Agbonlahor

Il a déclaré: «J’aime tout à propos de West Ham. Ne serait-il pas agréable de voir une autre équipe se classer quatrième et entrer dans ce football de la Ligue des champions.

« Tout sur le club que j’aime et la façon dont ils jouent. Lorsque tout le monde est en forme, vous pouvez nommer son onze de départ chaque semaine.

Mais, il voit Tottenham s’emparer de la place de la Ligue des champions et pour une seule raison – Antonio Conte.

Rangnick sera chargé de terminer dans le top quatre pour United

Agbonlahor a ajouté: « Je pense que la raison pour laquelle les Spurs sont les favoris est à cause du manager. Ils ont le meilleur manager des autres équipes qui tentent de se classer parmi les quatre premiers – West Ham, Manchester United, Arsenal.

« Il a fait ses preuves. Regardez ce qu’il a fait avec l’Inter Milan, Chelsea, mais surtout avec l’Inter Milan la saison dernière.

« Gagner le Scudetto alors que la Juventus était au sommet depuis neuf ans.

« Lui dans ce club maintenant, il sera la raison pour laquelle ils sont mes favoris pour le top quatre. »

