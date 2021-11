La course perma-ours de la roupie pourrait-elle toucher à sa fin ?

De manière significative, jusqu’à présent, les investisseurs mondiaux ont montré peu d’intérêt pour la dette indienne.

J’ai appris de plusieurs décennies d’écriture de chroniques qu’il est assez excitant – de temps en temps – de publier un titre très controversé, comme aujourd’hui. Mais si l’on regarde les performances récentes de la roupie et, surtout, le bruit croissant entourant les mouvements visant à intégrer les obligations du gouvernement indien dans les indices obligataires mondiaux, c’est une question qui mérite réflexion. Le graphique ci-joint montre qu’au cours des 400 derniers jours de bourse environ (depuis environ juin de l’année dernière), les plus bas de la roupie ont augmenté – la ligne inférieure. Bien sûr, il y a eu des périodes occasionnelles où cela s’est produit dans le passé, mais la marée montante n’a été plus longue qu’aujourd’hui, au début de 2009, lorsque la roupie s’est appréciée pendant 600 jours de bourse.

Ce qui nous amène à la ligne supérieure et qui, que la RBI utilise ou non ce genre de graphique, semble représenter les efforts continus de la RBI pour protéger la compétitivité des exportations et, accessoirement, constituer des réserves. Bien sûr, cela a un impact inflationniste en termes de roupies libérées dans le système en raison de l’achat de dollars ; RBI essaie, bien sûr, de limiter cela par la stérilisation, mais d’une manière ou d’une autre, les roupies s’infiltrent dans le système exacerbant les tendances inflationnistes. Encore une fois, les limites de ce processus apparaissent dans les énormes achats à terme de la RBI – qui seraient supérieurs à 50 milliards de dollars – qui devront être réglés à l’échéance, différant simplement l’afflux de liquidités.

Or, tout cela allait bien quand l’économie était sur le dos et que les liquidités semblaient être le seul oxygène dont l’économie avait besoin. Il se trouve que l’économie s’est plutôt bien reprise, du moins dans le secteur organisé et, bien sûr, les cours des actions s’envolent. À ce stade, cependant, l’inflation est devenue un véritable problème, à la fois localement – parlez à quiconque est moins privilégié que vous – ainsi qu’à l’échelle mondiale. L’inflation américaine le mois dernier, à 6,1%, était à son plus haut depuis 30 ans et la Fed (et d’autres banques centrales) se tiennent prêtes à resserrer leur politique.

Bien que cela puisse faire baisser structurellement la roupie, les choses pourraient changer radicalement si nous parvenons à entrer sur les marchés obligataires mondiaux. Depuis longtemps, le gouvernement essaie de mondialiser le marché obligataire indien, car celui-ci représente une énorme source de capitaux pour notre croissance ; en outre, cela confirmerait notre statut de grand garçon mondial. De manière significative, jusqu’à présent, les investisseurs mondiaux ont montré peu d’intérêt pour la dette indienne – au cours de la dernière décennie, seulement 40 milliards de dollars environ ont été investis, ce qui représente à peine 2 % de la dette publique. Plus récemment, au cours des deux dernières années, l’investissement du FPI dans la dette a en fait été négatif de plus de 14 milliards de dollars ; au cours de la même période, les investissements en actions ont été positifs de plus de 36 milliards de dollars, il est donc clair que ce n’est pas l’attractivité actuelle de l’Inde (ou son absence) qui éloigne les investisseurs.

Les principaux problèmes étaient (1) le fait que les primes à terme étaient trop élevées – ou plus exactement, les primes à terme sont plus élevées que la différence entre les taux des gilts indiens et les bons du Trésor américain – rendant toute tentative d’emprunt en dollar et d’investissement dans l’arbitrage de roupies – négatif; (2) que les taux d’intérêt réels en Inde (rendement moins inflation) étaient négatifs ; et/ou (3) structurel, ayant à voir avec la capacité d’acheter et de vendre à l’étranger, la fiscalité, etc.

Le gouvernement et la RBI ont travaillé activement avec les sociétés indicielles mondiales pour résoudre ces problèmes structurels et il est maintenant prévu que les gilts indiens seront inclus dans les indices mondiaux dès la fin de cette année. Il existe un large éventail d’estimations des entrées attendues allant de 170 à 250 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années ; en effet, il existe des estimations « objectives » qui prévoient 40 milliards de dollars à venir dès que l’inclusion se produira. Fait intéressant, le 25 août de cette année, un énorme bolus de près de 1,5 milliard de dollars est entré sur le marché de la dette ; c’était quelques jours avant que le gouverneur de la RBI n’annonce que « … l’inclusion de l’indice obligataire mondial devrait avoir lieu dans les prochains mois… »—Je suppose que les murs « chinois » des maisons de cautionnement ne sont pas aussi imperméables qu’on le croit.

Ce genre d’augmentation énorme et continue des afflux va certainement bouleverser le panier de la RBI, et ses efforts pour maintenir la ligne sur la roupie sans permettre à l’inflation d’exploser deviendront de plus en plus difficiles. À court terme, cette poussée pourrait être contrebalancée par le dollar fort alors que la Fed se réveille face à l’inflation, mais l’inclusion de l’indice obligataire suggère que nous pourrions entrer dans un nouveau monde courageux avec une roupie plus forte et des primes à terme plus faibles à moyen terme. Les exportations peuvent en souffrir et, si elles tombent du lit, nous pourrions voir de fortes baisses de la roupie ponctuer la course chaque fois que le compte courant devient net. Mais il semble que les prévisions de cocktails paresseux (et de plus en plus rares) de 100 pour un dollar et, peut-être, même les chères 80 pour un dollar (désolé Sandeep) puissent devenir éphémères.

L’auteur est PDG de Mecklai Financial

