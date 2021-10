Christian Lundgaard dit qu’il a vu l’opportunité de faire de la « course pure » en IndyCar après avoir signé pour piloter pour Rahal Letterman Lanigan une fois sa saison de Formule 2 terminée.

Le joueur de 20 ans, qui est membre de l’académie des pilotes alpins, a fait face à un manque d’options pour progresser dans sa carrière après la fin de la saison. Il a dit qu’il avait envisagé de se lancer dans la course de voitures de sport avant de décider de déménager sa carrière en Amérique.

Il a rejoint l’ancien pilote de F2 Callum Ilott pour obtenir un siège IndyCar à temps plein pour l’année prochaine. Avec une seule place restante sur la grille pour la saison 2022 de Formule 1, Lundgaard s’attend à ce que davantage de pilotes de F2 envisagent de passer en IndyCar.

« Je suis sûr qu’il y aura plus de pilotes européens qui viendront ici, disons, avant la F1 », a-t-il déclaré. « Aujourd’hui, nous avons vu beaucoup d’anciens pilotes de F1, mais je pense toujours que c’est quelque chose que vous pouvez faire comme un pas vers la F1.

« Pour moi, la série est géniale. En regardant Callum et moi, nous avons couru en F2, nous nous connaissons, et ici c’est de la pure course. J’aime la course ici, c’est ce qui m’attire, la course elle-même, donc je suis définitivement positif pour l’année prochaine.

Son directeur d’équipe, Bobby Rahal, triple champion CART qui a débuté deux grands prix en 1978, pense que « l’IndyCar est ce qu’était la Formule 1 dans une large mesure ».

« Il est clair que nous n’avons pas la politique », a-t-il expliqué. « Il y a beaucoup de choses qui n’existent pas dans le paddock IndyCar qui existent dans le paddock de Formule 1.

« Vous voyez combien de très bons gars sont en F2 qui sont peut-être frustrés maintenant parce qu’ils ne peuvent pas franchir la prochaine étape, et pourtant ils ont en quelque sorte prouvé leurs capacités.

« Si je suis un jeune en Europe, je pense que le potentiel de ma carrière est bien plus grand ici en IndyCar qu’il ne l’est là-bas.

Caractéristique : Lundgaard impressionne avec ses débuts en IndyCar malgré une intoxication alimentaire« Je m’attends à ce que, comme nous l’avons déjà eu il y a plusieurs années où nous avions un certain nombre d’Européens et de Brésiliens dans les courses d’IndyCar, je vois une plus grande représentation des pays d’Europe, des pays d’Amérique du Sud vers l’IndyCar. »

Lundgaard a montré son potentiel dans la série en se qualifiant sur la deuxième ligne de la grille, aux côtés de l’ancien pilote de F1 et recrue IndyCar Romain Grosjean, lors d’une apparition unique pour RLL sur le parcours routier d’Indianapolis Motor Speedway. Il a fait écho au point de vue de Rahal sur la série.

« Ce qu’est l’IndyCar maintenant, c’est probablement ce que je pensais que la F1 était avant ma naissance », a déclaré Lundgaard. « C’est la bonne course que je veux faire.

« Il y a quelques jours, j’ai parlé à des conducteurs qui ont été en IndyCar et ils disent que vous venez, vous appréciez, vous aimez conduire. Mais [at] d’abord, quand vous commencez en Europe, vous avez le sentiment de courir que vous aimez, mais plus vous le faites, vous mourez en quelque sorte, l’esprit meurt[s].

«Où pour moi, ici, ça continue. C’est ce que j’avais quand je suis venu pour la course en août, c’est tellement différent. C’est une toute nouvelle étincelle qui vient de se déclencher en moi, et je voulais continuer avec ça.

« Je pense que ça va. Je suis presque sûr que ce sera le cas. IndyCar est l’endroit où il faut être, et je suis parfaitement satisfait d’où j’en suis avec RLL.

