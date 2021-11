La course SBK 1 reportée à dimanche en raison d’un orage

20/11/2021 à 10:46 CET

La course 1 de la dernière manche du Championnat du Monde Superbike, sur le circuit international de Pertamina Mandalika (Indonésie), a dû être reportée à dimanche en raison d’un fort orage électrique qui a mis les coureurs en danger.

Dans un premier temps, le départ a été retardé en attendant que l’orage passe, mais sa persistance a contraint l’organisation à le reporter au dimanche, de sorte que la course 1 se déroulera à 04h00 et la course 2 à 08h00.

Les deux courses se dérouleront sur 21 tours et dans les deux courses l’ordre de départ obtenu en Superpole sera respecté, avec le Turc Toprak Razgatlioglu (Yamaha) en première ligne avec les Britanniques Jonathan Réa (Kawasaki) et scott redding (Ducati). L’Espagnol Allvaro Bautista (Honda) partira de la troisième ligne avec la huitième place atteinte.

La course Supersport 1 pouvait être disputée et l’Italien Raffaele De Rosa (Kawasaki) était le vainqueur, sa première victoire à 34 ans, battant le champion du monde le Suisse Dominique gerter (Yamaha).

Avec la pluie comme protagoniste, l’Espagnol Manu González (Yamaha), qui quitte la catégorie pour participer au Moto2 l’année prochaine, a terminé cinquième et s’est assuré la troisième place du classement final.