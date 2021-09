“La course se décidera par de petites marges”

in

11/09/2021 à 21:05 CEST

L’Espagnol Fernando Alonso (Alpine) a assuré ce samedi, après avoir terminé onzième au classement sprint du Grand Prix de Monza, que l’épreuve de ce dimanche “sera décidée par de petites marges” et qu’il sera donc essentiel de bien préparer la stratégie et de limiter au maximum le temps que possible des arrêts.

“La course sera décidée par de petites marges demain, nous devons donc faire attention aux arrêts et à la stratégie.”, a déclaré Alonso à l’issue du classement au sprint, dans des déclarations fournies par Alpine.

“Nous avons gagné deux positions aujourd’hui (pour samedi) et cela signifie que nous commencerons un peu plus tard demain (pour dimanche), donc j’en suis content. J’aurais aimé gagner plus de positions, mais c’était difficile de suivre le rythme. “, a ajouté l’Espagnol.

Alonso a affronté le classement du sprint avec le treizième temps et a réussi à grimper de deux places ce samedi, dans une épreuve remportée par le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes), devant le Néerlandais Max Verstappen et l’Australien Daniel Ricciardo (McLaren).

Cependant, ce dimanche Bottas commencera dans le dernier carré, étant pénalisé pour avoir changé le groupe motopropulseur, ce sera donc Verstappen, leader mondial, le propriétaire du poteau.

Alonso a commenté positivement le format de qualification de sprint, qui a été utilisé à Monza pour la deuxième fois dans l’histoire de la Formule 1, après Silverstone.

“Si j’étais un fan en train de regarder (Formule 1) à la maison, j’aurais probablement aimé ça parce que c’est deux jours après le début de la course”, a-t-il déclaré.