La course sur la ligne droite de Hamilton sera spéciale

Toto Wolff a admis que la course sur la ligne droite de Hamilton à Silverstone sera un moment spécial pour le pilote Lewis Hamilton et toute l’équipe Mercedes.

La ligne droite a été nommée en l’honneur du septuple champion du monde l’année dernière, la Formule 1 revenant à Silverstone pour la première fois depuis pour le Grand Prix de Grande-Bretagne 2021.

Alors qu’il s’agit d’un circuit que Hamilton a dominé dans le passé, Mercedes entre dans le week-end en arrière dans sa bataille pour le titre avec Red Bull.

Hamilton compte 32 points de retard sur Max Verstappen, tandis que Mercedes compte 44 points de retard sur Red Bull au championnat des constructeurs.

Malgré les circonstances, Wolff a déclaré que l’équipe ferait tout pour donner à Hamilton et à son coéquipier Valtteri Bottas une voiture capable de se battre pour la victoire.

“Cette année, nous courrons sur la ligne droite de Hamilton pour la première fois, ce qui sera un moment spécial pour Lewis et toute l’équipe”, a-t-il déclaré.

« Je ne peux pas penser à un autre exemple d’un pilote actif honoré de cette manière par un circuit – cela témoigne de ce que Lewis a accompli dans ce sport jusqu’à présent dans sa carrière. Mais je sais que samedi et dimanche, son seul objectif sera de se battre pour le maximum de points dans ce combat de championnat colossal.

« Silverstone est une piste incroyable, rapide et fluide, et nous espérons qu’elle conviendra mieux à notre voiture qu’à Spielberg. Nous avons également quelques petites mises à jour sur la voiture, et nous avons hâte de voir leurs performances. Nous savons que nous devons donner à Lewis et Valtteri la voiture pour performer à Silverstone et tout le monde à Brackley et Brixworth travaille d’arrache-pied pour la livrer.

Ce week-end marque également l’introduction du nouveau format de qualification Sprint, quelque chose qui, selon Wolff, obligerait l’équipe à adapter son approche.

“Le premier week-end avec le nouveau format de qualification de sprint apporte un nouveau défi pour toutes les équipes”, a-t-il ajouté.

“Avec une seule séance d’essais d’une heure avant la séance de qualification du vendredi et la configuration des voitures fixée dès le début des qualifications standard de vendredi, celui qui sera le plus rapide aura un avantage tout au long du week-end.

« Nous adapterons notre approche et nos plans pour nous assurer d’être au mieux préparés pour chaque aspect du nouveau défi », a conclu Wolff.