La course victorieuse de Javy Baez reçoit un appel de tous les temps de Gary Cohen

Ce fut une journée assez folle à Citi Field avec le retour des Mets de New York chez eux après que Javy Baez et d’autres aient donné leur feu vert à leurs propres fans.

Les purs et durs se sont fait entendre en réponse, tandis que le joueur de premier but des Marlins de Miami, Jesus Aguilar, a fait référence au geste à Francisco Lindor.

Mais ensuite, Baez a marqué le run gagnant en se bousculant autour du troisième sur une erreur, et tout a été (temporairement) pardonné.

Ce moment comprenait un excellent appel de tous les temps par un grand homme de jeu par jeu de tous les temps à Gary Cohen. La légende de SNY a capturé la série d’événements passionnants et l’a couronnée avec “TURN THOSE THUMBS AROUND”.

Ce qui est encore mieux, c’est que les caméras ont capturé son appel, alors qu’il sautait de son siège avec enthousiasme :

“TOURNEZ CES POUCES !!!!! JAVY BÁEZ COURSE À LA MAISON AVEC LA COURSE GAGNANTE ET LES METS LA GAGNENT, 6-5 !”

Wow. Juste wow. ??

– SNY (@SNYtv) 31 août 2021