La courte vie et la mort étrange de Bobby Fuller

Peu importe à quel point le hit signature de Bobby Fuller était mémorable – et sa version de « I Fought The Law » est sans aucun doute un disque rock’n’roll classique de toute époque – il risque toujours d’être éclipsé par les circonstances macabres et jamais expliquées de sa mort .

Né le 22 octobre 1942 à Baytown, au Texas, Fuller est devenu un artiste réputé dans la région d’El Paso, au Texas, où lui et sa famille ont déménagé. Sa première apparition sur disque date de 1961, lorsque « You’re In Love » est devenu le premier d’une série de singles sortis indépendamment.

La forte influence de mon pote houx et les Crickets se reflètent dans les deux entrées du Billboard Hot 100 en 1966 sur le label Mustang des Bobby Fuller Four. D’abord vint leur version durable de « I Fought The Law », écrite par le collaborateur de Holly (et membre des Crickets après la mort de Buddy), Sonny Curtis. La chanson est issue de l’album In Style With The Crickets de 1960.

Ressuscité par Fuller et son quatuor, qui comprenait son jeune frère Randell, « I Fought The Law » est allé au n ° 9 en Amérique; ils ont ensuite atteint le numéro 26 avec le suivi, un remake de la composition de Holly « Love’s Made A Fool Of You », qui avait également été enregistrée par Curtis and the Crickets pour ce même album In Style With…. La version des Crickets a également été un succès n ° 26, mais au Royaume-Uni.

Alors que « I Fought The Law » n’a atteint que la 33e place au Royaume-Uni pour Fuller et son groupe, l’enregistrement a été très vénéré par les fans de rock’n’roll. Lorsque Le choc faisaient leur deuxième album Give ‘Em Enough Rope, et Joe Strummer et Mick Jones étaient à San Francisco pour enregistrer des overdubs, ils entendaient souvent le single sur les jukebox du studio Automatt à San Francisco. Déplacé à l’enregistrer avec les Clash, leur version est devenue une partie de l’EP 1979 The Cost of Living, et reste un point de repère de l’ère de la nouvelle vague.

Fuller n’avait que 23 ans lorsqu’il a connu ce succès en simple, et lui et le groupe ont même atteint le grand écran, lorsqu’ils ont interprété deux chansons dans le film du printemps 1966 The Ghost In The Invisible Bikini. Cette entrée tardive dans la série « fête sur la plage » d’encaissements de films légers a également fourni la combinaison amusante et improbable de stars de films d’horreur classiques antérieurs tels que Boris Karloff et Basil Rathbone avec Nancy Sinatra, rouge de son US No.1 » Ces bottes sont faites pour marcher » de quelques semaines plus tôt. Sinatra était elle-même fan des Bobby Fuller Four, souvent vus lors de leurs concerts.

Mais quelques semaines après le succès du disque et du film de Fuller, il a rencontré une fin inconvenante et mystérieuse. Huit jours après le dernier concert du groupe en juillet 1966, il a reçu un appel téléphonique inexpliqué tard dans la nuit qui l’a incité à partir dans la famille Oldsmobile, apparemment pour une réunion aux petites heures du matin.

Le plus grand mystère du rock’n’roll ?

Plus tard dans la journée, le 18 juillet, à 17 heures, Fuller a été retrouvé mort par sa mère Loraine dans le véhicule, garé devant son appartement d’Hollywood. La voiture était pleine d’essence ; les comptes ont par la suite varié quant à savoir s’il avait subi des ecchymoses ou des coupures. Son corps était, semble-t-il, là depuis un certain temps.

Il a été enterré au cimetière de Forest Lawn à Hollywood Hills le 22 juillet. La cause du décès, initialement répertoriée comme un suicide (une théorie largement considérée comme peu probable, compte tenu de son succès décisif à l’époque) a ensuite été changée en accidentelle.

Aucune enquête pénale n’a été ouverte par le LAPD, qui était dans une certaine tourmente à l’époque avec la mort subite de son chef de police quelques jours plus tôt. Mais les rumeurs ont persisté depuis que Fuller a été assassiné, peut-être par la mafia. Un tel subterfuge a continué d’être étudié par le frère de Bobby, Randy, notamment dans le livre de 2014, I Fought The Law, écrit avec Miriam Linna.

En 2015, Randy a expliqué à NPR comment le mystère l’avait empêché de conclure la mort de son frère. « C’est juste toujours en train de vous ronger », a-t-il déclaré. « Si vous saviez ce qui s’est passé, vous pourriez vous en remettre. Mais, vous savez, c’est juste toujours là.

Bien plus qu’un simple « J’ai combattu la loi »

La triste fin de Fuller peut toujours éclipser une carrière qui a accompli beaucoup de choses en peu de temps, mais on se souvient chaleureusement de lui, non seulement pour son tube emblématique, mais pour « A New Shade Of Blue », utilisé dans le film de 1999 Boys Don’t Cry, et » Let Her Dance », le single de Bobby Fuller Four qui a immédiatement précédé « I Fought The Law ». Un succès local de Los Angeles, il a continué à figurer à la fin du film Fantastic Mr. Fox de 2009.

Les mots écrits par KRLA Beat peu après la mort de Fuller sont aussi poignants aujourd’hui qu’ils l’étaient alors. « Il n’avait que 23 ans – un jeune chanteur prometteur du Texas dont les amis disaient qu’il ‘aimait juste être avec les gens’ – lorsqu’il a été retrouvé mort dans sa voiture garée devant sa maison. Et personne ne savait pourquoi.

