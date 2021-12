La cousine de Jana Duggar se défend après avoir été accusée d’un délit

Selon des documents judiciaires, l’avocat de la star de télé-réalité, Gregory F. Payne, a plaidé non coupable en son nom le 7 septembre. 23.

On ne sait pas ce qui a poussé les autorités à inculper Jana, car la citation du département de police de Tontitown n’a pas fourni de détails sur l’affaire. Cependant, les documents indiquaient que Jana avait été citée vers 15 h 01 chez elle à Springdale, Ark.

Une date d’audience a été fixée au 10 janvier 2022.

Les problèmes juridiques de Jana ont été révélés juste un jour après qu’un jury de l’Arkansas a trouvé son frère aîné, Josh Dugger, coupable d’un chef de réception de pornographie juvénile et d’un chef de possession de pornographie juvénile.

Josh encourt jusqu’à 40 ans de prison, jusqu’à 20 ans pour chaque chef d’accusation, et finit jusqu’à 500 000 $ (jusqu’à 250 000 $ pour chaque chef). Il devrait être condamné à une date ultérieure. Suite à sa condamnation, ses avocats ont déclaré à E! News qu’ils prévoyaient de faire appel.

Dans une déclaration exclusive fournie à E! News après le verdict, Jim Bob et Michelle ont déclaré : « Toute cette épreuve a été très douloureuse. Aujourd’hui, la grâce de Dieu, à travers l’amour et les prières de tant de personnes, nous a soutenus. Nos cœurs et nos prières accompagnent tous ceux qui ont déjà été blessés. via CSAM [Child Sexual Abuse Material]. «

« En tant que parents, nous ne cesserons jamais de prier pour Joshua et de l’aimer, comme nous le faisons pour tous nos enfants », a ajouté le couple. « Dans chacune des circonstances de la vie, nous plaçons notre confiance en Dieu. Il est notre source de force et de refuge. Merci pour vos prières. »