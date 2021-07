La coûteuse montre intelligente Zepp Z d’Amazfit est enfin lancée en Inde

C. Scott Brown / Autorité Android

TL;DR

Amazfit a annoncé que la montre Zepp Z sera lancée en Inde la semaine prochaine. La montre sera vendue au prix de Rs 25 999, ce qui l’alignera sur les prix américains.

Amazfit a lancé le Zepp Z pour la première fois fin 2020, marquant la deuxième incursion de la marque Zepp dans l’espace des montres intelligentes. Cela a pris beaucoup de temps, mais la montre élégante est enfin lancée en Inde.

Amazfit a annoncé que le Zepp Z sera lancé en Inde le mardi 20 juillet. La montre sera disponible sur Amazon et a un prix de détail de Rs 25 999 (~ 349 $), ce qui est identique au prix américain. Alors, qu’est-ce que vous obtenez pour le prix?

Eh bien, le principal atout est le design classique, mais vous bénéficiez également d’une prise en charge GPS, d’un suivi de la fréquence cardiaque et de SPO2, d’une charge sans fil, de commandes vocales hors ligne (et d’Alexa via la mise à jour OTA) et d’autres fonctionnalités typiques de la montre intelligente. Ce dernier comprend la prise en charge des notifications d’applications/d’appels/textes, des commandes de musique et la fonctionnalité de trouver mon téléphone.

Malheureusement, notre propre C Scott Brown a noté dans sa revue Zepp Z que la montre était beaucoup trop chère pour ce que vous avez réellement obtenu. Il a déploré le manque de NFC, de stockage local, d’applications tierces et de Wi-Fi, tout en dénonçant la mauvaise précision du suivi de la santé et l’application associée. Du côté positif, Scott a fait l’éloge de la montre pour son design, sa durée de vie “exceptionnelle”, ses commandes vocales et sa charge sans fil.

Pourtant, le segment des montres intelligentes est un espace emballé, et les options de qualité ne manquent pas. Vous pouvez consulter notre guide des meilleures montres connectées au lien précédent.