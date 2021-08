La couverture acoustique de Gangsta’s Paradise dans Rider’s Republic est affreuse

Image : Ubisoft / Kotaku / Frederick M. Brown (.)

Le grand nouveau jeu de sports extrêmes d’Ubisoft, Riders Republic, n’est pas encore sorti. Mais hier, Ubisoft a ouvert la bêta à tout le monde. J’ai donc pu me lancer et découvrir une partie de son action multijoueur en monde ouvert avant sa sortie plus tard cette année. Je m’attendais à de gros sauts et à des tricks sympas. Au lieu de cela, j’ai trouvé une terrible reprise de “Gangsta’s Paradise” qui a arrêté mon avatar virtuel dans leur élan.

Hier soir, je me concentrais sur mon vélo à travers les montagnes de Riders Republic, essayant toujours de comprendre les commandes et d’avoir une idée du fonctionnement de ces vélos virtuels. J’étais tellement concentré que je n’ai presque pas remarqué qu’une nouvelle chanson avait commencé à jouer en arrière-plan. C’était jusqu’à ce qu’une partie de mon cerveau reconnaisse les paroles et me fasse perdre le contrôle de mon motard, m’écrasant en conséquence. Je me suis levé et je suis resté là, choqué, alors que j’écoutais une reprise folk acoustique du classique de 1995 de Coolio “Gangsta’s Paradise”.

J’étais tellement abasourdi par la chanson que je suis resté là un peu…

Chers lecteurs, laissez-moi vous dire que j’ai été stupéfait par ce que j’entendais. Jusque-là, la bande-son de ce jeu était celle à laquelle vous vous attendiez. Du rock rapide, de l’EDM et des morceaux instrumentaux génériques. Donc cette couverture m’a pris totalement par surprise. J’ai joué plus de la bêta depuis que j’ai entendu ce morceau et je ne l’ai plus entendu. Peut-être qu’il y a beaucoup de musique dans ce jeu ? Peut-être que je deviens fou et que cela n’est jamais arrivé ? Mais vous l’entendez tous aussi, n’est-ce pas ? Alors je ne deviens pas fou. C’est une chose. Il a été fabriqué puis mis dans ce jeu pour… une raison quelconque.

J’ai contacté Ubisoft à propos de cette reprise et qui l’a réalisée car je ne peux pas retrouver cette version en ligne. J’ai trouvé d’autres reprises folk et acoustiques de la chanson qui étaient tout aussi horribles, mais pas ce désastre particulier trouvé dans Rider’s Republic. De plus, les blancs (en particulier les femmes blanches qui possèdent des guitares acoustiques), veuillez comprendre que toutes les chansons ne doivent pas être traitées par Mumford and Sons. S’il te plaît.

Je donne un laissez-passer à la parodie de Weird Al parce qu’elle est très drôle et gifle.

La bêta ouverte de Rider’s Republic se termine le 28 août. Le jeu complet sortira le 28 octobre 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC et Stadia. « Gangsta’s Paradise » sera-t-il dans la version complète ? J’espère que non!