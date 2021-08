La couverture “All Things Must Pass” de George Harrison prend vie

La sortie aujourd’hui des éditions de luxe du 50e anniversaire de George Harrison‘s All Things Must Pass est marqué par la reconstitution de sa célèbre couverture en tant qu’installation d’art public et vivant. Il rend hommage à l’amour de George pour la nature, le jardinage et son sens de l’humour ironique.

La réinvention de la couverture, avec ses célèbres gnomes, est maintenant exposée au public à Londres, Duke of York Square, King’s Road, Chelsea. Conçu par la célèbre artiste florale Ruth Davis, de All For Love London, il sera disponible à la visite jusqu’au 20 août.

L’art interactif présente des versions gigantesques de deux gnomes, le plus grand mesurant cinq mètres, qui ont été créés à partir de fleurs et de feuillage, d’écorce, d’herbes et de mousse. Ils sont assis au sommet d’un grand cercle de gazon dans une forme significative et sacrée, et sont entourés de la beauté saisonnière et impermanente que Harrison a embrassée au cours de sa vie.

Au centre de l’exposition se trouve un tabouret en bois et une paire de bottes de jardinage en caoutchouc de taille exagérée, semblables à celles du Toutes les choses doivent passer couvrir. Les visiteurs sont invités à s’asseoir, à mettre leurs pieds dans les bottes et à créer leur version de la pochette de l’album classique tout en profitant du jardin.

Pour marquer davantage les sorties de luxe, deux petits gnomes peuvent être vus à l’extérieur des studios Abbey Road, où l’album a été enregistré en 1970, et un autre près de Duke Of York Square, ouvrant la voie à l’installation.

Selon Olivia Harrison : « Les gnomes victoriens disparus viennent d’être renvoyés à Friar Park [Harrison’s home] le matin où George préparait la photo de la pochette de l’album, et c’est ainsi qu’ils se sont retrouvés à ses pieds et ici aujourd’hui. J’ai entendu une rumeur selon laquelle les gnomes sont méprisés par certains jardiniers, mais à qui les gnomes ont-ils déjà fait du mal ? »

Ruth Davis, PDG et directrice artistique de All For Love London, ajoute : « Se voir demander de recréer la couverture de l’album emblématique de George Harrison en tant que sculpture horticole était une offre incroyablement créative, merveilleuse et légèrement inattendue à recevoir au milieu de la pandémie. Après 16 mois difficiles de Covid ayant un impact sur notre travail, ce fut une joie absolue de faire à nouveau preuve de créativité avec des fleurs et des feuillages à si grande échelle pour une véritable icône britannique.

« L’opportunité de créer une installation amusante et à grande échelle dans le centre de Londres, pour une légende britannique aussi emblématique, est un véritable moment de pincement pour moi. Mon père est de Liverpool et un énorme George Harrison et Beatles fan, alors être invité à travailler pour la famille Harrison et Universal Music sur un projet honorant l’héritage musical de George à travers les fleurs est un véritable privilège.

“George aimait tellement les jardins et les fleurs que cela signifie tellement de créer quelque chose de si spécial à partir de sa nature bien-aimée”, poursuit Davis. “Mon équipe talentueuse et moi espérons que nous rendons tous fiers George et qu’il regarde d’en haut nos sculptures de gnomes géants et sourit, tout en faisant sourire les passants.”

Achetez ou diffusez les éditions du 50e anniversaire de All Things Must Pass.