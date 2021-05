«La couverture Architectural Digest d’Ashton Kutcher et Mila Kunis est beaucoup» liens ⋆ .

Mila Kunis et Ashton Kutcher’s L’histoire de couverture d’Architectural Digest est une grande humblebrag sur leur «ferme durable». [LaineyGossip]

Anya Taylor-Joy a un masque et un alligator en un !! [JustJared]

Je ne porterais pas ces sandales flamant rose mais j’adorerais voir quelqu’un d’autre les porter! Ils sont en fait vraiment mignons à la manière des boules de fromage. [Tom & Lorenzo]

Danny Masterson est toujours dégoûtant. [Dlisted]

OMG, je pensais que c’était Chloé Sévigny! [GFY]

Une tige perd la guerre des relations publiques et c’est hilarant. [Pajiba]

La fleur du cadavre fleurit, la nature guérit. [Jezebel]

Une des sœurs épouses a eu deux lunes de miel? [Starcasm]

Chaque fois qu’un républicain vous dit de «reculer le bleu», montrez-leur cet article. [Buzzfeed]