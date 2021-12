La couverture de Kate Middleton a « complètement effrayé » l’ex du prince Harry : « Je ne peux pas faire ça » | Royale | Des nouvelles

La duchesse de Cambridge a laissé les téléspectateurs sans voix avec une performance sans faille au piano lors d’un service de chants de l’abbaye de Westminster qui a été diffusé à la télévision la semaine dernière. Elle a accompagné le chanteur Tom Walker pour jouer son single de Noël « Pour ceux qui ne peuvent pas être ici » dans un moment émouvant. La duchesse chatouille les ivoires depuis qu’elle est enfant, et se tourne vers la musique pendant les confinements.

Elle semblait canaliser sa défunte belle-mère, la princesse Diana, qui a surpris les spectateurs avec sa propre performance au piano lors d’une tournée en Australie à la fin des années 80.

Kate continue d’impressionner les spectateurs avec sa prestation éloquente des devoirs royaux, restant toujours professionnelle tout en établissant des relations bienveillantes avec les personnes qu’elle rencontre.

Pourtant, l’exemple qu’elle a donné s’est avéré trop fort pour l’ex-petite amie de son beau-frère le prince Harry.

L’expert royal Katie Nicholl a discuté de la relation de Harry avec la danseuse et actrice Cressida Bonas dans son livre de 2017 « Harry: Life, Loss and Love ».

Harry a rencontré Mme Bonas pour la première fois en mai 2012 après avoir été présenté par sa cousine la princesse Eugénie.

Sa famille a des liens directs avec Edward VII et elle est la petite-fille d’Edward Curzon, 6e comte Howe. Ils se séparent à l’amiable en 2014.

Mme Nicholl a déclaré: « Cressida avait été » complètement effrayée « en regardant la couverture télévisée de William, Kate et George en tournée en Nouvelle-Zélande et en Australie ce printemps-là. »

William, Kate et George, neuf mois, ont entrepris une tournée de neuf jours en Australie en 2014, visitant Canberra et Adélaïde lors de leurs voyages.

« Harry a subi un coup dur lorsqu’elle a dit : « Je ne peux pas faire ça. » Je pense qu’elle lui a vraiment brisé le cœur.

Le couple s’est séparé et est resté de bons amis.

Mme Nicholl a ajouté : « Deux fois [Harry] avait eu le cœur brisé parce que les femmes dont il était tombé amoureux ne voulaient pas partager la vie dans laquelle il était né.

Un autre ami a déclaré au Telegraph à l’époque que la scission avait donné à Mme Bonas « l’opportunité de se concentrer sur sa carrière ».

Harry avait souffert du même chagrin d’amour dans le passé, lorsque sa petite amie Chelsy Davy a mis fin à sa relation avec lui.

Harry a eu une romance intermittente avec Mme Davy pendant sept ans, mais le mariage de William et Kate a finalement été la goutte d’eau.

Mme Nicholl a écrit dans son livre : « Faire partie du mariage royal avait décidé Chelsy une fois pour toutes.

« La vie d’une épouse royale n’était pas pour elle et elle a dit à Harry qu’elle ne pourrait jamais faire les sacrifices que Kate avait faits. »

Un ami de Mme Davy a déclaré à Mme Nicholl: «C’était juste après le mariage royal quand elle s’est rendu compte qu’elle ne pouvait pas le couper.

«Elle a vu ce que ce serait sous les projecteurs, et elle ne voulait pas de cette vie pour elle-même. Elle aimait vraiment Harry, mais savait que ce n’était pas une vie qu’elle pouvait mener.

En fin de compte, les choses ont finalement fonctionné pour Harry. Sa femme Meghan Markle était déjà habituée aux projecteurs lors de leur rencontre, ayant joué dans la série à succès Suits.

Mme Davy et Mme Bonas ont toutes deux assisté au mariage de Harry et Meghan en 2018.

« Harry and Meghan: Life, Loss and Love » a été écrit par Katie Nicholl et publié par Hachette Books en 2019. Il est disponible ici.