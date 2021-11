La couverture de Kylie Jenner et Travis Scott pour le magazine W annulée ? On dit que la couverture de Kylie Jenner et Travis Scott pour Magazine W il pourrait être annulé. Un rapport affirme que la couverture des Kardashian et du rappeur pourrait être annulée en raison des mauvaises critiques que le couple a reçues pour la tragédie de l’Astroworld Festival.

Dix personnes sont mortes au total, (8 ont été tuées ce jour-là et deux autres sont décédées les jours suivants après avoir été en soins intensifs) et des centaines ont été blessées dans une bousculade qui s’est produite alors que Travis chantait au festival de NRG Park à Houston, Texas, plus tôt ce mois-ci.

Selon The Sun, le magazine essaie de ne pas sortir son prochain numéro après avoir mis la star de télé-réalité L’incroyable famille Kardashian et le rappeur en couverture.

La couverture, qui comprend également une interview du couple, a été réalisée et imprimée avant le drame, cependant, comme ils ne l’ont pas encore distribuée, ils se sont empressés de l’annuler.

Une source a déclaré au point de vente :

« Les rédacteurs en chef ont nettoyé tous les reportages de Travis et Kylie de leur site Web, mais le magazine était déjà imprimé, et maintenant ils essaient d’arrêter les camions de distribution. » « Au milieu de ce qui s’est passé à Astroworld, l’interview et la couverture semblent pour le moins inappropriées. »

Le terrible incident s’est produit le 5 novembre, lorsqu’une grosse vague a déferlé sur la scène pendant que Travis chantait.

Les agents ont déclaré qu’un groupe avait commencé à « se presser contre le devant de la scène » vers 21h15, provoquant la panique dans le public.

Le chef des pompiers de Houston, Samuel Peña, a déclaré à l’époque qu’un « incident de mort massive » avait commencé à 21h38 et que les enquêtes se poursuivent.

Kylie a répondu à la tragédie en disant qu’elle et Travis étaient dévastés et dévastés. La star de télé-réalité a été durement critiquée car elle a publié des images du concert en faisant la promotion sur ses réseaux et l’ambulance a été vue traverser le public. Pendant ce temps, sur TikTok, ils « jettent » tous les produits de la star de télé-réalité et reprochent aux Kardashian de continuer leur vie comme si de rien d’autre, de publier des photos et de vendre leurs produits.

Travis Scott et Drake – qui se sont également produits au festival, sont poursuivis pour « incitation à l’émeute et à la violence » lors du spectacle.

Alors, la couverture de Kylie Jenner et Travis Scott pour le magazine W annulée ? Honnêtement, un très mauvais moment pour faire une reprise avec eux deux.