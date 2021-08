La couverture de l’album controversé Scorpions retirée du marché en ligne suédois

Selon Aftonbladet, un SCORPION la publicité de l’album classée comme pédopornographie a duré 24 heures sur Tradera, marché en ligne populaire et site de petites annonces de Suède, avant d’être supprimé.

En 2015, un tribunal suédois a statué qu’une image d’une fille nue sur le SCORPION‘ 1976 album “Vierge tueuse” trouvé au domicile d’un pédophile de 53 ans pourrait être considéré comme du matériel pornographique.

Vendredi, une annonce est apparue pour une copie de l’album sur Tradera. Dans l’annonce, le vendeur a souligné qu’il s’agissait d’une copie non censurée de la pochette originale de l’album.

Dix offres ont été faites pour acheter le LP, dont une pour 352 couronnes suédoises (environ 40 $), avant que l’annonce ne soit retirée. Désormais, l’annonceur risque d’être dénoncé à la police.

“Nous allons examiner de plus près le cas spécifique”, Traderachef de la sécurité, Nicolas Hjelm, Raconté Aftonbladet. “C’est un album qui s’affiche [on Tradera] de temps en temps et que nous fermions dès que des publicités le concernant sont remarquées.”

Demandé si Tradera contactera la police au sujet de l’incident, Hjelm a déclaré: “S’il s’agit de violations présumées de la loi et pas seulement de violations de notre politique, nous faisons nos rapports à la police.”

SCORPION guitariste Rudolf Schenker Raconté Zone de dynamitage dans une interview de 2007 que l’original “Vierge tueuse” la couverture était l’idée de la maison de disques. “Les gars de la maison de disques se disaient : ‘Même si nous devons aller en prison, il ne fait aucun doute que nous allons le libérer'”, a-t-il déclaré. Expliquant l’idée originale derrière le titre de l’album, Rudolf a dit: “Sur la chanson ‘Vierge tueuse’, le temps est le tueur vierge. Mais ensuite, quand nous avons dû faire les interviews à ce sujet, nous avons dit ‘Regardez, écoutez les paroles et vous saurez de quoi nous parlons. Nous l’utilisons uniquement pour attirer l’attention. C’est ce que nous faisons.’ Même la fille, quand nous l’avons rencontrée quinze ans plus tard, n’a eu aucun problème avec la couverture.

Il a ajouté: “Ayant grandi en Europe, la sexualité – bien sûr pas avec les enfants – était très normale. Les paroles disent vraiment tout. Le temps est le tueur de vierges. Un enfant vient au monde très naïf, il perd cette naïveté puis s’en va dans cette vie en perdant tout cela et en s’attirant des ennuis. C’était l’idée de base à propos de tout cela. “

Un an plus tôt, l’ancien SCORPION guitariste Uli Jon Roth a également blâmé le label du groupe pour l’original “Vierge tueuse” couvrir, raconter Le rock classique revisité: “Regarder cette photo aujourd’hui me fait grincer des dents. C’était fait dans le pire des goûts. À l’époque, j’étais trop immature pour voir ça. Honte à moi – j’aurais dû faire tout ce qui était en mon pouvoir pour l’arrêter.”

