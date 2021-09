La couverture de “Nevermind” de Baby On Nirvana les supplie de prendre une photo de Nix Genitalia pour le 30e

Universal Music est sur le point de commémorer le 30e anniversaire de “Nevermind” de Nirvana avec plusieurs rééditions multi-formats… !!

Spencer Elden – l’homme qui était le bébé nu photographié dans une piscine sur la pochette de l’album emblématique de Nirvana en 1991 – a déjà poursuivi l’image. Son avocat, Maggie Mabie, raconte TMZ… elle demande à Universal de rédiger l’image des organes génitaux d’Elden de toutes les futures pochettes d’albums.

De plus… Mabie dit qu’il est temps de “mettre fin à cette exploitation des enfants et à cette violation de la vie privée”. Elle dit que chaque année, lors de l’anniversaire de la sortie de “Nevermind” … Elden doit se préparer à une attention renouvelée et indésirable de la part des médias et des fans.

Elle dit qu’avec le 30e anniversaire de la sortie de l’album prévu pour vendredi, Elden craint à nouveau d’être soumis au mépris et au ridicule du public.

Et puis il y a ça… Universal prévoit de sortir plusieurs rééditions multi-formats à partir du 12 novembre. Il y aura un total de 94 pistes audio et vidéo – dont 70 inédites – disponibles en numérique, CD et vinyle monodisque. avec un bonus de 7 pouces. Les rééditions ont toutes été remasterisées numériquement. Les pistes vidéo sont CD et Blu-ray.

Tout va bien… mais Elden veut qu’Universal arrête d’utiliser le célèbre bébé nu sur les futures pochettes d’albums.

TMZ a cassé l’histoire … Elden a poursuivi le groupe, ses membres survivants et Kurt Cobainla succession de pour les amener à mettre fin à ce qu’il prétend être l’exploitation sexuelle des enfants.