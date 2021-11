Spencer Elden, l’homme qui prétend être le bébé présenté sur la couverture de NIRVANA‘s « Peu importe » album, a modifié son action en justice contre le groupe pour inclure l’allégation selon laquelle le photographe a embauché pour prendre la photo, Kirk se marier, a également pris des images de Aîné conçu pour ressembler Playboy fondateur Hugh Heffner. Le nouveau dépôt supprime également l’ancien NIRVANA le batteur Tchad Channing en tant que défendeur dans l’affaire.

Selon Rolling Stone, Aînéla plainte mise à jour de cite des entrées de journal personnel de la fin NIRVANA leader Kurt Cobain, qui ont été publiés par Livres de Riverhead en 2002, dans une tentative apparente de prouver l’affirmation selon laquelle le photographe voulait que l’image de couverture soit de nature sexuelle.

« Journaux non datés rédigés par Cobain esquissez la couverture de l’album d’une manière sexuelle, avec du sperme partout « , indique le document. « Dans plusieurs cas, les journaux décrivent Cobainla vision tordue de la ‘Peu importe’ couverture de l’album, ainsi que ses luttes émotionnelles : ‘J’aime faire des incisions dans le ventre des nourrissons, puis baiser l’incision jusqu’à ce que l’enfant meure.' »

Les documents répètent également l’affirmation selon laquelle Se marier destiné à « déclencher une réponse sexuelle viscérale du spectateur » en activant « Spencer« le réflexe nauséeux » avant de le jeter sous l’eau dans des poses mettant en évidence et en soulignant Spencer‘s organes génitaux exposés. » Les documents ajoutent : « Se marier peu de temps après a produit des photographies de Spencer habillé et représenté comme Hugh Heffner. »

Lorsque Aîné a d’abord déposé sa plainte contre les membres survivants de NIRVANA ainsi que la succession de Kurt Cobain en août, il a allégué que la photo du bébé cherchant un dollar dans une piscine enfreignait les lois fédérales sur la pornographie juvénile et plaidait pour l’exploitation sexuelle des enfants.

Un mois après avoir déposé sa plainte, Aîné, qui a maintenant 30 ans, a demandé que ses organes génitaux soient retirés de « toutes les futures pochettes d’albums » à l’occasion du 30e anniversaire du projet.

« Aujourd’hui, comme chaque année à cette date, notre client Spencer Elden a dû se préparer à un regain d’attention indésirable de la part des médias et des fans du monde entier », ont déclaré ses avocats à USA Today. « C’est un choix qu’il n’a jamais eu. »

Les avocats ont déclaré qu’ils prévoyaient de poursuivre les procédures judiciaires afin de « rendre à notre client la vie privée et la dignité tant attendues ».

« Nous implorons le NIRVANA accusés de réparer les torts de leur passé, en reconnaissant les torts qu’ils ont commis et en caviardant l’image de M. Eldenles organes génitaux de d’autres reproductions de ‘Peu importe’ parce que derrière chaque couverture se trouve une personne qui plaide pour le retour de sa vie privée », ont-ils ajouté.

Une réédition de luxe pour le 30e anniversaire de « Peu importe », avec sa pochette originale, a été mis à disposition le 12 novembre.

Dans Aînéplainte déposée devant le tribunal fédéral de Los Angeles, il a affirmé que son « identité et son nom légal sont à jamais liés à l’exploitation sexuelle commerciale qu’il a subie en tant que mineur qui a été distribuée et vendue dans le monde entier depuis son enfance jusqu’à nos jours. . »

Selon la poursuite, les défendeurs « ont sciemment produit, possédé et annoncé de la pornographie juvénile commerciale représentant Spencer, et ils ont sciemment reçu une valeur en échange de le faire. … Malgré cette connaissance, les défendeurs n’ont pas pris de mesures raisonnables pour protéger Spencer et empêcher son exploitation sexuelle généralisée et le trafic d’images. »

Aîné a affirmé que ses parents n’avaient jamais signé d’autorisation autorisant l’utilisation des photos, qui ont été prises dans un centre aquatique de Pasadena en 1990. Il a allégué que le groupe avait promis de couvrir ses parties génitales d’un autocollant, qui n’a jamais été incorporé dans la pochette de l’album.

La poursuite alléguait en outre que les défendeurs « avaient utilisé de la pornographie juvénile représentant Spencer en tant qu’élément essentiel d’un programme de promotion de disques couramment utilisé dans l’industrie de la musique pour attirer l’attention, dans lequel les pochettes d’album posaient des enfants de manière sexuellement provocante pour gagner en notoriété, stimuler les ventes et attirer l’attention des médias et des critiques critiques. »

Aîné demande des dommages-intérêts de 150 000 $ à chacun des défendeurs ou des dommages-intérêts non spécifiés à déterminer lors du procès, des honoraires d’avocat, une injonction interdisant à toutes les parties « de continuer à se livrer aux actes et pratiques illégaux décrits dans le présent document », et un procès devant jury.

« Le préjudice permanent qu’il a subi de manière immédiate comprend, mais sans s’y limiter, une détresse émotionnelle extrême et permanente avec des manifestations physiques, une interférence avec son développement normal et ses progrès scolaires, une perte à vie de la capacité de gagner un revenu, la perte de salaires passés et futurs, les dépenses passées et futures pour un traitement médical et psychologique, la perte de la jouissance de la vie et d’autres pertes à décrire et à prouver lors du procès de cette affaire », a déclaré le procès.

AînéLes parents n’auraient été payés que 200 $ pour les photos, et le tournage a duré environ 15 secondes.

Dans une interview accordée en 2016 au magazine Time, Aîné a déclaré: « C’est un voyage. Toutes les personnes impliquées dans l’album ont des tonnes et des tonnes d’argent. J’ai l’impression d’être le dernier petit morceau de rock grunge. Je vis dans la maison de ma mère et je conduis une Honda Civic.

« Il est difficile de ne pas s’énerver quand on entend combien d’argent a été impliqué », Aîné ajoutée. « Je vais à un match de baseball et j’y pense : ‘Mec, tout le monde à ce match de baseball a probablement vu mon petit pénis de bébé’, j’ai l’impression qu’une partie de mes droits humains a été révoquée. »

« Peu importe » s’est vendu à plus de 30 millions d’exemplaires dans le monde et a été certifié diamant par le RIAA pour des ventes de plus de 10 millions d’exemplaires rien qu’aux États-Unis.