La couverture de Plain White T’s ‘Winter Wonderland’ pour une nouvelle sortie de vacances

Pour entrer dans l’esprit des fêtes, Plain White T’s a publié une reprise du classique « Winter Wonderland ». La chanson marque la première sortie officielle du groupe depuis le partage de l’édition de luxe de Univers parallèle en 2019.

« C’était tellement amusant de donner notre tour à un classique des Fêtes ! Nous avons essayé de nous l’approprier en l’ancrant avec la guitare acoustique et en demandant à Tim et Mike d’ajouter de douces harmonies », a expliqué le groupe dans un communiqué. « De’Mar amène les tambours à mi-parcours, et puis c’est la fête jusqu’à la fin ! J’espère que tout le monde sera excité et dans l’esprit de Noël ! »

« Winter Wonderland » rejoint le catalogue croissant de singles de vacances du groupe. En 2011, Plain White T’s a enregistré le morceau amusant « Nuttin’ for Christmas » pour Disney’s Prep and Landing: Naughty vs. Nice. Avant cela, ils avaient enregistré « Christmas Won’t Be The Same Without You ».

L’année dernière, le groupe a célébré le 15e anniversaire de la sortie de son deuxième album Tout ce dont nous avions besoin avec une réédition de luxe. Le projet de 18 pistes comprend le single bien-aimé « Hey There Delilah » ainsi que des interprétations acoustiques en direct d’une poignée de chansons mises en évidence sur l’album. Plain White T’s a ensuite réédité le projet en vinyle.

« Je suis tellement excité que All That We Needed sorte en vinyle ! » Le leader du groupe, Tom Higgenson, a déclaré dans un communiqué. « Avec cette année folle, et tout le monde reste plus à la maison, j’ai l’impression que l’expérience d’écouter un album sur vinyle est plus pertinente que jamais. »

« J’ai hâte de tenir cet album et de l’entendre d’une toute nouvelle façon, 15 ans après sa sortie. Tout ce dont nous avions besoin a tout changé pour nous. Je suis tellement fier de l’avoir enfin sorti en vinyle », a-t-il ajouté.

